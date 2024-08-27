Karadeniz’deki Tropikal Düzensizlik: İstanbul’da Kasırga İhtimali Yüzde 17!

Meteoroloji Mühendisi Kutay Mıhlıardıç’ın yaptığı paylaşıma göre, bu hafta Karadeniz’de oluşan hava kütlelerinin İstanbul’da kasırgaya dönme olasılığının yüzde 17 olduğu yer aldı. Meteoroloji uzmanı, hasta sonu resmi kanalların yapacağı hava uyarılarının dikkatle takip edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.