Karadeniz’deki Tropikal Düzensizlik: İstanbul’da Kasırga İhtimali Yüzde 17!
Karadeniz’deki Tropikal Düzensizlik: İstanbul’da Kasırga İhtimali Yüzde 17!
Meteoroloji Mühendisi Kutay Mıhlıardıç’ın yaptığı paylaşıma göre, bu hafta Karadeniz’de oluşan hava kütlelerinin İstanbul’da kasırgaya dönme olasılığının yüzde 17 olduğu yer aldı. Meteoroloji uzmanı, hasta sonu resmi kanalların yapacağı hava uyarılarının dikkatle takip edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
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Meteoroloji Mühendisi Kutay Mıhlıardıç’ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşıma göre, Karadeniz’de yaşanan tropikal düzensizlik, İstanbul’u iki dalga halinde etkileyecek bir yapıya dönüşmüş durumda.
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Mıhlıardıç, son verilere göre ilk dalganın ikinci dalgaya göre daha etkisiz olacağını söylerken, İstanbul sınırlarına ulaşacak bir kasırga ihtimalinin yüzde 17 olarak hesaplandığını belirtti.
Türkiye sınırlarına vuracak bir siklon (alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgârların oluşturduğu şiddetli fırtına) ihtimali ise yüzde 50.
Meteoroloji Mühendisi Kutay Mıhlıardıç, hafta sonu resmi makamlarında hava ile ilgili yapacağı paylaşımların dikkatli takip edilmesi gerektiğini de söyledi.
Kutay Mıhlıardıç’ın paylaşımı 👇
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Haber Global Meteoroloji Uzmanı Bünyamin Sürmeli de paylaşımı alıntılayarak, “Siklonun oluşma ihtimali yüzde 50, sistemin karalarımıza giriş yapıp yıkım oluşturması yüzde 17. Bunun 2 şekilde okunması gerekiyor. Birincisi yüzde 17’lik ihtimal yaşatacağı yıkımı düşünecek olursanız riski alınamayacak kadar büyük bir olasılık, yüzde 50 ihtimal bu sistemin oluşma olasılığını anlattığı gibi klimatolojik yönden coğrafyanın yeni normalini ve bundan sonra sistemlerin daha kolay oluşacağını anlatıyor. Karadeniz dünyada en hızlı ısınan ve en yüksek anomaliye sahip bir iki denizden biri. Tropikal Benzeri Siklondan çıkıp (şu anki gibi) kategori 2’ye yaklaşan bir Medicane (küçük hurricane) üretecek bir deniz haline geldi. Ve bu ısınma tam gaz devam ediyor.” ifadelerini kullandı.
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