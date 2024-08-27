Galatasaray Young Boys Maçını 10 Kişi Tamamladı: Fernando Muslera Neden Kırmızı Kart Gördü?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçta 3-2 mağlup olduğu Young Boys’a sahasında 1-0 kaybederek Devler Ligi’ne katılma hakkı elde edemedi. Galatasaray’da kaptan Muslera, golden sonra sevinen rakip oyuncuya çelme taktığı için direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.