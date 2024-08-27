Galatasaray Young Boys Maçını 10 Kişi Tamamladı: Fernando Muslera Neden Kırmızı Kart Gördü?
Galatasaray Young Boys Maçını 10 Kişi Tamamladı: Fernando Muslera Neden Kırmızı Kart Gördü?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçta 3-2 mağlup olduğu Young Boys’a sahasında 1-0 kaybederek Devler Ligi’ne katılma hakkı elde edemedi. Galatasaray’da kaptan Muslera, golden sonra sevinen rakip oyuncuya çelme taktığı için direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
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Fenerbahçe’den sonra Galatasaray da Şampiyonlar Ligi elemelerini geçemedi. Bu sezon ilk kez yeni formatıyla oynanacak Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil edecek bir ekip olmayacak.
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Sarı-kırmızılılar, 3-2 yenildikleri ilk maçın rövanşında İsviçre ekibi Young Boys’a sahasında 1-0 mağlup olarak Devlet Ligi şansını kaybetti.
Galatasaray’da kaptan Muslera, Young Boys’un attığı golden sonra sevinen rakip takım oyuncusuna çelme taktığı için direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
Muslera’nın pozisyonun tribün çekimi 👇
TRT tarafından yayınlanan pozisyon 👇
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