Cemal Enginyurt ve Nagehan Alçı’nın “Vatan Hainliği” Kavgası
Cemal Enginyurt ve Nagehan Alçı’nın “Vatan Hainliği” Kavgası
Gazeteci Nagehan Alçı, katıldığı bir televizyon programında Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un “Mehmet Şimşek istifa etti” iddiası için “en büyük vatan hainliği” açıklamasında bulunmuştu. Engiyurt, Nagehan Alçı için “müptezel, çukur bir tip” ifadelerini kullandı.
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Milletvekili Cemal Enginyurt, geçtiğimiz günlerde “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek istifa etti” iddiasında bulunmuş ve ortalık karışmıştı.
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Enginyurt’un iddiası hemen yalanlanmış ve Adalet Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.
Gazeteci Nagehan Alçı ise “Mehmet Şimşek'in gitmesini istemek Türkiye'ye yapılabilecek en büyük kötülük. Cemal Enginyurt'un yaptığı vatan hainliğidir, bu vatana ihanettir.'' demişti.
Cemal Enginyurt, Nagehan Alçı’ya “Müptezel çukur bir tip. Yunanlı sevgilisinden aldığı istihbarat bilgisiyle(!) bana "Vatan haini" demiş. İsmini bile yazmaya gerek duymadığım Cumhuriyet düşmanı, Fetö artığı, anlaşılan aynaya bakarak konuşmuş. Vatan sevgimizin zekatını versem, bu çukura bin yıl yeter. Hadi oradan.” diyerek cevap verdi.
Cemal Enginyurt'un paylaşımı 👇
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