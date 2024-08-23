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Milletvekili Cemal Enginyurt’tan Şaşırtan İddia: “Mehmet Şimşek İstifa Etti” Mehmet Şimşek'ten Açıklama Geldi

Milletvekili Cemal Enginyurt’tan Şaşırtan İddia: “Mehmet Şimşek İstifa Etti” Mehmet Şimşek'ten Açıklama Geldi

Mehmet Şimşek
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
23.08.2024 - 21:12 Son Güncelleme: 23.08.2024 - 21:48

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğini iddia etti.

Olay yaratan iddianın ardından açıklama yapan Mehmet Şimşek iddiaları yalanladı.

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Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından ilginç bir iddiada bulundu.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından ilginç bir iddiada bulundu.

Cemal Enginyurt, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğini iddia etti.

Cemal Enginyurt, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğini iddia etti.

Cemal Enginyurt açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bugün Borsa İstanbul, sebebsiz düşmedi. Belli ki, 5 li çete kavgası var. MEHMET ŞİMŞEK İSTİFA ETTİ. Pazartesi Ülke yangın yeri.”

Cemal Enginyurt açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bugün Borsa İstanbul, sebebsiz düşmedi. Belli ki, 5 li çete kavgası var. MEHMET ŞİMŞEK İSTİFA ETTİ. Pazartesi Ülke yangın yeri.”

İşte o paylaşım...

İşte o paylaşım...

Olay yaratan iddia sonrasına Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. İddiaları yalanlayan Şimşek “Uydurma hikayelerle ekonomimizin ve piyasalarımızın etkilenmesine asla izin veremeyiz. Yalanlamamıza rağmen hala bu söylentileri çıkartanlar ve yayanlar iyi niyetli olamaz.” dedi. Açıklamanın tamamı:

Olay yaratan iddia sonrasına Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. İddiaları yalanlayan Şimşek “Uydurma hikayelerle ekonomimizin ve piyasalarımızın etkilenmesine asla izin veremeyiz. Yalanlamamıza rağmen hala bu söylentileri çıkartanlar ve yayanlar iyi niyetli olamaz.” dedi. Açıklamanın tamamı:

'Anlaşılan yapılan resmi açıklamalar yetmemiş, bir de buradan yazayım!

İstifa etmedim. Dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir.

- Ekonomi yönetimi bir ekip ruhuyla çalışıyor. Aldığımız büyük ve zor sorumluluğun farkındayız. Bu sorumluluğun bilinciyle her gün daha iyiye ulaşmak için çalışıyoruz.

- Ekonomik istikrar ve reform programımız başarıyla işliyor ve hedeflediğimiz sonuçları almaya başladık.

- Cari açık daraldı, Merkez Bankası’nın rezervleri iyileşti, KKM’den çıkış hızla devam ediyor, EYT ve depremin bütçe üzerindeki etkilerini giderecek tedbirleri alarak bütçe dengesini iyileştiriyoruz ve en önemlisi fiyat istikrarı hedefine doğru güçlü adımlarla ilerliyoruz. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir düşüş başladı.

- Bu zorlu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere kuvvetli desteğini her zaman hissediyoruz.

- Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimizin refahını kalıcı olarak artırmak tek hedefimizidir. Milletimize hizmet dışında başka hiçbir amacımız ve misyonumuz yoktur.

- Görevimizin sorumluğu ve bilinci omuzlarımızdayken, periyodik uydurma hikayelerin masa başında imalatı, yolumuzun doğru olduğunu gösteriyor.

- Uydurma hikayelerle ekonomimizin ve piyasalarımızın etkilenmesine asla izin veremeyiz.

Yalanlamamıza rağmen hala bu söylentileri çıkartanlar ve yayanlar iyi niyetli olamaz.

Lütfen aldanmayın!'

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Firestorm

ya bu gitse başkası gelse yine ekonomi düzelmeyecek baştaki gitmeden hiçbir şey düzelmez onun da gitmesi çok zor.

Ugur Dalan

maliye bakanın istifa etmesi bir işe yaramaz cumhurbaşkanının istifa etmesi gerekiyor ülkenin düzelmsi için

Friedrich Nietzsche

Puhahahahahahahazüawkzuhahahahahahhahdahhadshhdhasdhasdhasdhasdhadhas

Esat Bora

Ulan niyetinizi bilmem ama sözüm ona ülke yönetmeye talipler bile şu anda ekonominin çıt kırıldım modunda olduğunu bilmiyor. Uydurduğunuz her dezenformasyon ... Devamını Gör

Hakan Bayram

Ülkeyi düşünen olduğunu mu sanıyorsun. Yüksek enflasyon dönemini özleyen fiyatların sürekli attığı günü arayan ne kadar insan var biliyor musun... Herkes ken... Devamını Gör