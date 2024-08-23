Milletvekili Cemal Enginyurt’tan Şaşırtan İddia: “Mehmet Şimşek İstifa Etti” Mehmet Şimşek'ten Açıklama Geldi
Milletvekili Cemal Enginyurt’tan Şaşırtan İddia: “Mehmet Şimşek İstifa Etti” Mehmet Şimşek'ten Açıklama Geldi
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğini iddia etti.
Olay yaratan iddianın ardından açıklama yapan Mehmet Şimşek iddiaları yalanladı.
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Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından ilginç bir iddiada bulundu.
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Cemal Enginyurt, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğini iddia etti.
Cemal Enginyurt açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bugün Borsa İstanbul, sebebsiz düşmedi. Belli ki, 5 li çete kavgası var. MEHMET ŞİMŞEK İSTİFA ETTİ. Pazartesi Ülke yangın yeri.”
İşte o paylaşım...
Olay yaratan iddia sonrasına Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. İddiaları yalanlayan Şimşek “Uydurma hikayelerle ekonomimizin ve piyasalarımızın etkilenmesine asla izin veremeyiz. Yalanlamamıza rağmen hala bu söylentileri çıkartanlar ve yayanlar iyi niyetli olamaz.” dedi. Açıklamanın tamamı:
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ya bu gitse başkası gelse yine ekonomi düzelmeyecek baştaki gitmeden hiçbir şey düzelmez onun da gitmesi çok zor.
maliye bakanın istifa etmesi bir işe yaramaz cumhurbaşkanının istifa etmesi gerekiyor ülkenin düzelmsi için
Puhahahahahahahazüawkzuhahahahahahhahdahhadshhdhasdhasdhasdhasdhadhas
Ulan niyetinizi bilmem ama sözüm ona ülke yönetmeye talipler bile şu anda ekonominin çıt kırıldım modunda olduğunu bilmiyor. Uydurduğunuz her dezenformasyon ... Devamını Gör
Ülkeyi düşünen olduğunu mu sanıyorsun. Yüksek enflasyon dönemini özleyen fiyatların sürekli attığı günü arayan ne kadar insan var biliyor musun... Herkes ken... Devamını Gör