Adalet Bakanı Açıkladı: "Mehmet Şimşek İstifa Etti" İddiasına Soruşturma

Dün akşam Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un ortaya attığı “Mehmet Şimşek istifa etti” iddiası ortalığı karıştırmıştı. Bakan Şimşek iddialar sonrasında açıklamada bulunmuş ve görevinin başında olduğunu söylemişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yalan iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.