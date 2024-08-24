Adalet Bakanı Açıkladı: "Mehmet Şimşek İstifa Etti" İddiasına Soruşturma
Adalet Bakanı Açıkladı: "Mehmet Şimşek İstifa Etti" İddiasına Soruşturma
Dün akşam Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un ortaya attığı “Mehmet Şimşek istifa etti” iddiası ortalığı karıştırmıştı. Bakan Şimşek iddialar sonrasında açıklamada bulunmuş ve görevinin başında olduğunu söylemişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yalan iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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Dün akşam “Mehmet Şimşek istifa etti” iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yalanladığı iddialar ile ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da açıklamada bulundu.
“Bazı sosyal medya mecralarında Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek hakkında asılsız istifa haberleri yaymak suretiyle borsa yatırımcısını yanlış yönlendirmeyi amaçlayarak zarara uğramalarına sebebiyet veren, olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan, maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ve yayanlar hakkında; Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi uyarınca “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan ve Sermaye Piyasası Kanununun 107/2 maddesi uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır.”
“Kamuoyunu dezenformasyon ve gerçek dışı bilgilerle yanıltanlara, açıklama ve paylaşımlarla ekonomide spekülasyona neden olanlara müsaade edilmeyecektir.”
Yılmaz Tunç’un paylaşımı 👇
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