Mustafa Sarıgül, Mehmet Şimşek'e Sert Çıktı! 'Siz Hangi Ülkenin Ekonomi Bakanısınız?'

Gündemdeki konulara ilişkin tepkisel çıkışlarıyla bilinen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi politikasını eleştirdi. Dolar ve euronun sürekli yükseldiğini ancak emekli ve memurların maaşlarında bir değişim olmadığını söyleyen Sarıgül, 'Sayın Mehmet Şimşek siz nerede yaşıyorsunuz, hangi ülkenin ekonomi bakanısınız?' diyerek tepki gösterdi.
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Gündem konularına ilişkin çektiği videolarla sosyal medyada konuşulan isimler arasında yer alan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül bu defa Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yüklendi.
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Dolar ve euronun yükselişinin devam etmesine karşın, vatandaşın maaşlarına zam yapılmadığını söyleyen Sarıgül, 'Benim emeklimin, memurumun maaşı neden yükselmiyor? Sayın Mehmet Şimşek siz nerede yaşıyorsunuz, hangi ülkenin ekonomi bakanısınız?' dedi. İşte o görüntüler; 🎥
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