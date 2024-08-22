Kostümün İçine Girdi: Bahçeden Çıkmayan Yavru Kanguruyu, Kanguru Kostümüyle Çıkardı

Koşu Videoları ile Tanınan Ayşe Bir Takipçisinin İsteği Üzerine Aynı Gün İçinde İki Farklı Ülkede Koştu

Bir Şahıs Kendisine İşlem Yapmak İsteyen Polislerle "Dilan Polat'ı Neden Bıraktılar" Diyerek Tartıştı