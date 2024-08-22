Kostümün İçine Girdi: Bahçeden Çıkmayan Yavru Kanguruyu, Kanguru Kostümüyle Çıkardı

Bir grup gencin kaydettiği görüntülerde, bahçenin içerisine giren ve çıkmak istemeyen yavru kanguru beklenmedik bir şekilde ikna edildi.Kanguru kostümü giyen bir kişi, kostümün önünde bulunan keseye kanguruyu alarak bahçeden çıkardı. Sevimli kangurunun keseye girdiği anlar izleyenleri gülümsetti.
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Nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntülerde bir evin bahçesine giren yavru kanguru gençler tarafından farklı bir yöntemle çıkarıldı.
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Kanguru kostümü giymiş bir genci annesi zanneden yavru kanguru kesenin içine girdi. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüler, izleyenleri gülümsetti. İşte o anlar; 🎥
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