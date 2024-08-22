İspanya'ya Gezmeye Giden Bir Kişi Madrid ve Konya'yı Kıyasladı: Karşılaşmanın Galibi Konya Oldu

İspanya'ya gezmeye giden bir sosyal medya kullanıcısının Madrid ile Konya'yı kıyasladığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Tarihi mekan, yemek, eğlence mekanı ve futbol gibi başlıklar altında yapılan kıyaslamanın galibi Konya oldu.
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Bir sosyal medya kullanıcısı gezmeye gittiği İspanya'nın Madrid şehriyle Konya'yı kıyasladı. Kullanıcının Madrid'i sadece futbol konusunda öne çıkardığı görüldü.
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Öte yandan Konya ise, tarihi mekanlar, gece hayatı, yemek ve güvenlik gibi konularda öne çıkarıldığı görüldü. Video sosyal medya kullanıcıları tarafından gerçekçi bulunmadı. İşte o karşılaştırma; 🎥
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