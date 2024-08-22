Türk Filmlerinin Çok Depresif Olduğunu Söyleyen Yayıncı İsyan Etti: 'Terapi İçin Para Ödemem Gerekiyor'

Türkçesinin geliştirebilmek için Türk filmlerini izlediğini söyleyen yayıncı Travelcomic, senaryoların 'depresif ve iç karartıcı' olduğunu söyleyerek isyan etti. Filmde yaşanan dramadan 100 bölümlük Alman dizisi çıkacağını söyleyen yayıncı, 'Türkçe dil kursu için ödeme yapmam gerekmiyor ama terapi için para ödemem gerekiyor.' dedi.