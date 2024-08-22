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Türk Filmlerinin Çok Depresif Olduğunu Söyleyen Yayıncı İsyan Etti: 'Terapi İçin Para Ödemem Gerekiyor'

Türk Filmlerinin Çok Depresif Olduğunu Söyleyen Yayıncı İsyan Etti: 'Terapi İçin Para Ödemem Gerekiyor'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.08.2024 - 13:43

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Türkçesinin geliştirebilmek için Türk filmlerini izlediğini söyleyen yayıncı Travelcomic, senaryoların 'depresif ve iç karartıcı' olduğunu söyleyerek isyan etti. Filmde yaşanan dramadan 100 bölümlük Alman dizisi çıkacağını söyleyen yayıncı, 'Türkçe dil kursu için ödeme yapmam gerekmiyor ama terapi için para ödemem gerekiyor.' dedi.

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Travelcomic isimli yayıncının Türk filimleriyle ilgili yorumu sosyal medyada gündem oldu. Filmlerin çok depresif olduğunu söyleyen yayıncı 'Bir filmde yaşanan dramdan 100 bölümlük Alman dizisi çıkar.' dedi.

Travelcomic isimli yayıncının Türk filimleriyle ilgili yorumu sosyal medyada gündem oldu. Filmlerin çok depresif olduğunu söyleyen yayıncı 'Bir filmde yaşanan dramdan 100 bölümlük Alman dizisi çıkar.' dedi.

Filmleri Türkçeyi öğrenebilmek için izlediğini söyleyen yayıncı, 'Türkçe dil kursu için ödeme yapmam gerekmiyor ama terapi için para ödemem gerekiyor.' diyerek isyan etti. İşte o anlar; 🎥

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