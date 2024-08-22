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Barış Alper Yılmaz Maçın Başında Yenilen Golden Sonra Öfkesine Hakim Olamamış!

Barış Alper Yılmaz Maçın Başında Yenilen Golden Sonra Öfkesine Hakim Olamamış!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
22.08.2024 - 13:01

EURO 2024 sonrası tüm dikkatleri üzerine geçen Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Young Boys maçında takım arkadaşı Nelsson'a oldukça sert uyarılarda bulunmuş.

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Young Boys'a konuk olmuş, mücadeleden 3-2'lik yenilgiyle ayrılmıştı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Young Boys'a konuk olmuş, mücadeleden 3-2'lik yenilgiyle ayrılmıştı.

Ev sahibi ekip, 4. dakikada Joel Monteiro ile gol perdesini açmıştı.

Ev sahibi ekip, 4. dakikada Joel Monteiro ile gol perdesini açmıştı.

Monteiro'nun takımını öne geçirmesinin ardından Barış Alper'in takım arkadaşı Nelsson'a kızdığı anlar ortaya çıktı. 👇

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