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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ABD’de: Kovboy Şapkasıyla Pozu Hemen Silindi!

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ABD’de: Kovboy Şapkasıyla Pozu Hemen Silindi!

Merkez Bankası
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.08.2024 - 21:05

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, FED’in düzenlediği sempozyuma katılmak için ABD’ye gitti. Karahan’ın, sempozyum sırasında taktığı kovboy şapkalı paylaşım ise kısa sürede sosyal medyadan silindi.

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Hafize Gaye Erkan’dan sonra Merkez Bankası Başkanı olan Fatih Karahan, ABD Merkez Bankası tarafından düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu için ABD’ye gitti.

Hafize Gaye Erkan’dan sonra Merkez Bankası Başkanı olan Fatih Karahan, ABD Merkez Bankası tarafından düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu için ABD’ye gitti.

Tüm dünyadan önemli ekonomi uzmanlarının katıldığı toplantıyı yerinde takip eden Karahan’ın kovboy şapkası taktığı fotoğrafları ekonomist Şebnem Kalemli Özcan Twitter hesabından paylaştı.

Tüm dünyadan önemli ekonomi uzmanlarının katıldığı toplantıyı yerinde takip eden Karahan’ın kovboy şapkası taktığı fotoğrafları ekonomist Şebnem Kalemli Özcan Twitter hesabından paylaştı.

Ekonomist Şebnem Kalemli Özcan daha sonra paylaşımı silerek Karahan'ın olmadığı bir başka fotoğrafla aynı paylaşımı yeniden yaptı.

Ekonomist Şebnem Kalemli Özcan daha sonra paylaşımı silerek Karahan'ın olmadığı bir başka fotoğrafla aynı paylaşımı yeniden yaptı.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ile de görüştü.

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