Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ABD’de: Kovboy Şapkasıyla Pozu Hemen Silindi!
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ABD’de: Kovboy Şapkasıyla Pozu Hemen Silindi!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, FED’in düzenlediği sempozyuma katılmak için ABD’ye gitti. Karahan’ın, sempozyum sırasında taktığı kovboy şapkalı paylaşım ise kısa sürede sosyal medyadan silindi.
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Hafize Gaye Erkan’dan sonra Merkez Bankası Başkanı olan Fatih Karahan, ABD Merkez Bankası tarafından düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu için ABD’ye gitti.
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Tüm dünyadan önemli ekonomi uzmanlarının katıldığı toplantıyı yerinde takip eden Karahan’ın kovboy şapkası taktığı fotoğrafları ekonomist Şebnem Kalemli Özcan Twitter hesabından paylaştı.
Ekonomist Şebnem Kalemli Özcan daha sonra paylaşımı silerek Karahan'ın olmadığı bir başka fotoğrafla aynı paylaşımı yeniden yaptı.
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