Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 50’de sabit tuttu.
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TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi %50,00 olarak kaldı.
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TCMB, bugün alınan kararla birlikte üst üste beşinci kez faizi sabit tutmuş oldu. Faiz kararı açıklanmadan önce yapılan anketler ve ekonomistlerin açıklamaları da Merkez Bankası'nın faiz kararını sabit tutmasını bekliyordu.
TCMB'nin bir sonraki toplantısı ise 19 Eylül tarihinde yapıalcak. Sıkı para politikası gereği yakın vadede değişim beklenmezken Eylül ayında yaşanacak gelişmeler de bu durumda etkili olabilir.
Merkez Bankası kararı açıklarken yayınladığı açıklamada şu bilgilere yer verdi:
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