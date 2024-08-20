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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 14:10 Son Güncelleme: 20.08.2024 - 14:11

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 50’de sabit tuttu.

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TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi %50,00 olarak kaldı.

TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi %50,00 olarak kaldı.

TCMB, bugün alınan kararla birlikte üst üste beşinci kez faizi sabit tutmuş oldu. Faiz kararı açıklanmadan önce yapılan anketler ve ekonomistlerin açıklamaları da Merkez Bankası'nın faiz kararını sabit tutmasını bekliyordu.

TCMB, bugün alınan kararla birlikte üst üste beşinci kez faizi sabit tutmuş oldu. Faiz kararı açıklanmadan önce yapılan anketler ve ekonomistlerin açıklamaları da Merkez Bankası'nın faiz kararını sabit tutmasını bekliyordu.

TCMB'nin bir sonraki toplantısı ise 19 Eylül tarihinde yapıalcak. Sıkı para politikası gereği yakın vadede değişim beklenmezken Eylül ayında yaşanacak gelişmeler de bu durumda etkili olabilir.

TCMB'nin bir sonraki toplantısı ise 19 Eylül tarihinde yapıalcak. Sıkı para politikası gereği yakın vadede değişim beklenmezken Eylül ayında yaşanacak gelişmeler de bu durumda etkili olabilir.

Merkez Bankası kararı açıklarken yayınladığı açıklamada şu bilgilere yer verdi:

Merkez Bankası kararı açıklarken yayınladığı açıklamada şu bilgilere yer verdi:

'Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.'

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