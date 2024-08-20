Starbucks'ta CEO da Çalışma Düzeni de Değişti
Starbucks'ta CEO da Çalışma Düzeni de Değişti
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Starbucks'ın Orta Doğu'da düşen satış grafiği CEO değişikliğine gidilmesine neden olmuştu. Yeni CEO Brian Niccol'a yeni göreviyle birlikte bazı ayrıcalıklar da tanındı.
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Brian Niccol, CEO olduktan sonra Güney California'daki evinde yaşamaya devam edecek ve şirkete gitmesine gerek kalmayacak.
Starbucks, günümüzde çok tartışılan "evden çalışma" ya da uzaktan çalışma şeklinde olan mesai yöntemini bir CEO'ya uygulayan sayılı şirketlerden oldu.
Starbucks, Niccol'un ana ofisinin Seattle'daki genel merkezde olacağını buraya kendisine tahsis edilen bir jetle gidip geleceğini duyurdu.
Daha önce Boeing, Bumble, Victoria Secret, Walls Fargo gibi şirketler de bu yöntemi uygulamıştı.
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