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Ekonomi
Starbucks'ta CEO da Çalışma Düzeni de Değişti

Starbucks'ta CEO da Çalışma Düzeni de Değişti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 13:18

Starbucks'ta yaşanan CEO değişimi başlı başına gündem olurken, yeni CEO'ya sunulan avantajlar da çok konuşulan konuların arasına geldi

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Starbucks'ın Orta Doğu'da düşen satış grafiği CEO değişikliğine gidilmesine neden olmuştu. Yeni CEO Brian Niccol'a yeni göreviyle birlikte bazı ayrıcalıklar da tanındı.

Starbucks'ın Orta Doğu'da düşen satış grafiği CEO değişikliğine gidilmesine neden olmuştu. Yeni CEO Brian Niccol'a yeni göreviyle birlikte bazı ayrıcalıklar da tanındı.

Brian Niccol, CEO olduktan sonra Güney California'daki evinde yaşamaya devam edecek ve şirkete gitmesine gerek kalmayacak.

Brian Niccol, CEO olduktan sonra Güney California'daki evinde yaşamaya devam edecek ve şirkete gitmesine gerek kalmayacak.

Starbucks, günümüzde çok tartışılan "evden çalışma" ya da uzaktan çalışma şeklinde olan mesai yöntemini bir CEO'ya uygulayan sayılı şirketlerden oldu.

Starbucks, günümüzde çok tartışılan "evden çalışma" ya da uzaktan çalışma şeklinde olan mesai yöntemini bir CEO'ya uygulayan sayılı şirketlerden oldu.

Starbucks, Niccol'un ana ofisinin Seattle'daki genel merkezde olacağını buraya kendisine tahsis edilen bir jetle gidip geleceğini duyurdu.

Starbucks, Niccol'un ana ofisinin Seattle'daki genel merkezde olacağını buraya kendisine tahsis edilen bir jetle gidip geleceğini duyurdu.

Daha önce Boeing, Bumble, Victoria Secret, Walls Fargo gibi şirketler de bu yöntemi uygulamıştı.

Daha önce Boeing, Bumble, Victoria Secret, Walls Fargo gibi şirketler de bu yöntemi uygulamıştı.

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