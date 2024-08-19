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Cem Küçük'ün Ekonomi Yorumu Sosyal Medyada Yine Çok Konuşuldu: "Ekonomi İyiye Gidiyor"

Cem Küçük'ün Ekonomi Yorumu Sosyal Medyada Yine Çok Konuşuldu: "Ekonomi İyiye Gidiyor"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 13:33

Cem Küçük, bugün Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde ekonomiye dair yorumlarını ve beklentilerini yazdı.

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"Ekonomide genel görünüm iyiye gidiyor. Geriye kalan tek şey bu iyi rakamların vatandaşlarımıza yansıması..." diyerek yazısına başlayan Küçük, tahminlerini de paylaştı.

"Ekonomide genel görünüm iyiye gidiyor. Geriye kalan tek şey bu iyi rakamların vatandaşlarımıza yansıması..." diyerek yazısına başlayan Küçük, tahminlerini de paylaştı.

Yazısında "Yaşanan sıkıntıları hepimiz görüyoruz. Ama en karanlık dönem bitti. Şimdi iyi dönem başlıyor. Her geçen gün daha iyi olacak" diyen Küçük tarih de verdi.

Yazısında "Yaşanan sıkıntıları hepimiz görüyoruz. Ama en karanlık dönem bitti. Şimdi iyi dönem başlıyor. Her geçen gün daha iyi olacak" diyen Küçük tarih de verdi.

Cem Küçük yazısını, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu işi iyi götürüyor. 4-5 ay sonra her şeyin nasıl iyi olduğunu hep beraber göreceğiz" şeklinde tamamladı. Tepkiler ise gecikmedi

Cem Küçük yazısını, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu işi iyi götürüyor. 4-5 ay sonra her şeyin nasıl iyi olduğunu hep beraber göreceğiz" şeklinde tamamladı. Tepkiler ise gecikmedi

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