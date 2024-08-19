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Adana'da İnşaat Sektöründeki Maaşlar Ara Eleman Krizini Ortaya Çıkardı: Usta Maaşları 150 Bin TL

Adana'da İnşaat Sektöründeki Maaşlar Ara Eleman Krizini Ortaya Çıkardı: Usta Maaşları 150 Bin TL

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 12:41 Son Güncelleme: 19.08.2024 - 12:46

Depremin ardından yeniden hareketlenen inşaat sektörü kalifiye eleman açığı yaşıyor. Adana'da çalışacak kalifiye eleman için ödenen ücretlere rağmen usta bulunamıyor.

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Kalıpçı, kule vinç operatörü, elektrik, su, sıva ve boya ustası gibi çeşitli meslek gruplarında usta-çırak ilişkisinin ortadan kalkması inşaat sektörüne ara eleman sıkıntısı yaşatıyor.

Kalıpçı, kule vinç operatörü, elektrik, su, sıva ve boya ustası gibi çeşitli meslek gruplarında usta-çırak ilişkisinin ortadan kalkması inşaat sektörüne ara eleman sıkıntısı yaşatıyor.

Ayrıca her ile üniversite açılması, meslek liselerinin değer kaybı gibi etmenler milyonlarca üniversite mezunu işsiz yaratırken, bu durum inşaat ve benzeri sektörlerin de genç işçi bulmasını zorlaştırıyor.

Ayrıca her ile üniversite açılması, meslek liselerinin değer kaybı gibi etmenler milyonlarca üniversite mezunu işsiz yaratırken, bu durum inşaat ve benzeri sektörlerin de genç işçi bulmasını zorlaştırıyor.

Ara elemanların kaybolması, beyaz yaka işlere artan rağbetle birlikte kalifiye inşaat işçileri en az 70, en çok 150 bin olacak şekilde kazanabiliyor. Ancak sektörün önde gelen isimleri bu rakamlara rağmen işçi bulamadıklarını söylüyor.

Ara elemanların kaybolması, beyaz yaka işlere artan rağbetle birlikte kalifiye inşaat işçileri en az 70, en çok 150 bin olacak şekilde kazanabiliyor. Ancak sektörün önde gelen isimleri bu rakamlara rağmen işçi bulamadıklarını söylüyor.

Son olarak Adana'da benzer bir durum yaşanmış ve 150 bin TL'ye usta bulunamadığı haberleri gündeme gelmişti. Firmaların kalifiye elemanlar için artık önden rezervasyon yapmaya başladığı bilgisi de sektörün en çok konuştuğu olaylardan biri oldu.

Son olarak Adana'da benzer bir durum yaşanmış ve 150 bin TL'ye usta bulunamadığı haberleri gündeme gelmişti. Firmaların kalifiye elemanlar için artık önden rezervasyon yapmaya başladığı bilgisi de sektörün en çok konuştuğu olaylardan biri oldu.

Bu konuya dair görüşler genel olarak "üniversite sayısı" ve eğitimin durumu gibi konularda tepkilere neden oldu.

Bu konuya dair görüşler genel olarak "üniversite sayısı" ve eğitimin durumu gibi konularda tepkilere neden oldu.
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