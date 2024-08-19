Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Volvo Türkiye'den Sedan Model Kararı: Türkiye'ye Getirmeyecekler

Volvo Türkiye'den Sedan Model Kararı: Türkiye'ye Getirmeyecekler

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 11:59 Son Güncelleme: 19.08.2024 - 12:22

Çin'de üretilen Volvo, sedan modellerin Türkiye'ye getirilmesinden vazgeçti. Sebep olarak ise yeni gümrük vergileri olduğu söylendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İsveçli otomotiv devi Volvo, Türkiye pazarındaki stratejisini yeniden şekillendiriyor. Şirketin Türkiye Genel Müdürlüğü'ne yeni atanan Alican Emiroğlu, bu süreçte önemli değişiklikler yapılacağını açıkladı.

İsveçli otomotiv devi Volvo, Türkiye pazarındaki stratejisini yeniden şekillendiriyor. Şirketin Türkiye Genel Müdürlüğü'ne yeni atanan Alican Emiroğlu, bu süreçte önemli değişiklikler yapılacağını açıkladı.

VOLVO Türkiye Genel Müdürü, yaptığı açıklamada, “Son gümrük vergileri düzenlemeleri ve mevcut ekonomik koşullar nedeniyle, Çin’de üretilen sedan modellerimizin Türkiye pazarında sürdürülebilirliğini sağlamak giderek zorlaşıyor. Bu sebeple, bu modellerin satışını yeni yıldan itibaren durdurma kararı aldık” dedi.

VOLVO Türkiye Genel Müdürü, yaptığı açıklamada, “Son gümrük vergileri düzenlemeleri ve mevcut ekonomik koşullar nedeniyle, Çin’de üretilen sedan modellerimizin Türkiye pazarında sürdürülebilirliğini sağlamak giderek zorlaşıyor. Bu sebeple, bu modellerin satışını yeni yıldan itibaren durdurma kararı aldık” dedi.

Şirket, elektrikli sedan modelleri Türkiye'ye ulaşana kadar bu segmentte satış yapmayı planlamıyor.

Şirket, elektrikli sedan modelleri Türkiye'ye ulaşana kadar bu segmentte satış yapmayı planlamıyor.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
8
3
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın