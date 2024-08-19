Volvo Türkiye'den Sedan Model Kararı: Türkiye'ye Getirmeyecekler
Volvo Türkiye'den Sedan Model Kararı: Türkiye'ye Getirmeyecekler
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İsveçli otomotiv devi Volvo, Türkiye pazarındaki stratejisini yeniden şekillendiriyor. Şirketin Türkiye Genel Müdürlüğü'ne yeni atanan Alican Emiroğlu, bu süreçte önemli değişiklikler yapılacağını açıkladı.
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VOLVO Türkiye Genel Müdürü, yaptığı açıklamada, “Son gümrük vergileri düzenlemeleri ve mevcut ekonomik koşullar nedeniyle, Çin’de üretilen sedan modellerimizin Türkiye pazarında sürdürülebilirliğini sağlamak giderek zorlaşıyor. Bu sebeple, bu modellerin satışını yeni yıldan itibaren durdurma kararı aldık” dedi.
Şirket, elektrikli sedan modelleri Türkiye'ye ulaşana kadar bu segmentte satış yapmayı planlamıyor.
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