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Ekonomi
Maaşlar Eridi, Kredi Kartı Nakit Kullanımı Rekor Seviyeye Geldi

Maaşlar Eridi, Kredi Kartı Nakit Kullanımı Rekor Seviyeye Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 09:25

Enflasyon karşısında eriyen maaşlar, asgari ücrete beklenen ara zammın olmaması ay sonu gelmeden nakit ihtiyacı doğuruyor. Vatandaşlar da çözümü maaş harici yollarda aramak zorunda kalıyor.

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Okulların açılma dönemi, tatil harcamaları, düğün harcamaları gibi yaz ayına özel durumlarla beraber vatandaşların harcama hacmi arttı. Artan hacme karşılık nakit ise kısıtlı halde kaldı. Vatandaşlar da eriyen maaşlara alternatif çözümler aramaya başladı.

Okulların açılma dönemi, tatil harcamaları, düğün harcamaları gibi yaz ayına özel durumlarla beraber vatandaşların harcama hacmi arttı. Artan hacme karşılık nakit ise kısıtlı halde kaldı. Vatandaşlar da eriyen maaşlara alternatif çözümler aramaya başladı.

Maaş hesaplarındaki "artı para" bakiyeleri dahi eriyen vatandaşlar çözümü kredi kartlarının nakit çekiminde buldu. Son dönemde sıkça rağbet gören bu alan sonucunda bankalara vatandaşların toplam nakit borcu 1 Trilyon Lira'yı geçti.

Maaş hesaplarındaki "artı para" bakiyeleri dahi eriyen vatandaşlar çözümü kredi kartlarının nakit çekiminde buldu. Son dönemde sıkça rağbet gören bu alan sonucunda bankalara vatandaşların toplam nakit borcu 1 Trilyon Lira'yı geçti.

Kredi kartlarının yanı sıra ihtiyaç kredileri de başvurulan çözümlerden oldu. İhtiyaç kredileri bu süreçte iki kat büyüdü. İhtiyaç kredilerinin iki kat büyüdüğü ekonomik tıkanıklıkta taksitsiz bireysel kredi kartları da 5 kat büyüdü. 1 Trilyon Liralık hacme ulaşan borç vatandaşa "daha düşük faiz oranlı" kredi kartı aramaya sevk etti. Faiz oranları benzer olsa da kampanyalar sebebiyle %0.5'lik puanlar bile bankaları tercih sebebi olmaya başladı.

Kredi kartlarının yanı sıra ihtiyaç kredileri de başvurulan çözümlerden oldu. İhtiyaç kredileri bu süreçte iki kat büyüdü. İhtiyaç kredilerinin iki kat büyüdüğü ekonomik tıkanıklıkta taksitsiz bireysel kredi kartları da 5 kat büyüdü. 1 Trilyon Liralık hacme ulaşan borç vatandaşa "daha düşük faiz oranlı" kredi kartı aramaya sevk etti. Faiz oranları benzer olsa da kampanyalar sebebiyle %0.5'lik puanlar bile bankaları tercih sebebi olmaya başladı.

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Hakan Bayram

Şuan ki mali politika nakit kullanımı azaltmaya yönelik çünkü çok fazla vergi kaçırma var fiş fatura kesilmediği için yeni banknotlarda bu yüzden çıkmıyor.

pinko

19 yaşında bir otomobil aldım. 300,000 TL verdim. ( bu arada ilk aracım.) 49 yaşındayım. Bunca yıldır kredi kartı kartı kullanırım. İlk defa nakit avans çekt... Devamını Gör

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