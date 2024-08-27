Uçağın Tekeri Bakımda Patladı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Yaralandı
Uçağın Tekeri Bakımda Patladı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Yaralandı
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Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı’nda bakıma alınan Boeing 757 marka uçağında tekerinde patlama yaşandı.
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Delta Havayolları, yaşanan kaza sonrasında 2 işçinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Ayrıca 1 kişi ise ağır olarak yaralandı.
Şirket, olayın nasıl gerçekleştiğini öğrenmek için geniş çaplı soruşturma başlatıldığını da açıkladı.
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