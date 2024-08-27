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Uçağın Tekeri Bakımda Patladı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Yaralandı

Uçağın Tekeri Bakımda Patladı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Yaralandı

Amerika Birleşik Devletleri
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.08.2024 - 19:03

ABD Atlanta’da, Delta Havayolları’na ait Boeing 757 marka uçağın bakımı sırasında tekerinde patlama meydana geldi. Yaşanan patlama sonrasında 2 bakım görevlisi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

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Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı’nda bakıma alınan Boeing 757 marka uçağında tekerinde patlama yaşandı.

Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı’nda bakıma alınan Boeing 757 marka uçağında tekerinde patlama yaşandı.

Delta Havayolları, yaşanan kaza sonrasında 2 işçinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Ayrıca 1 kişi ise ağır olarak yaralandı.

Delta Havayolları, yaşanan kaza sonrasında 2 işçinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Ayrıca 1 kişi ise ağır olarak yaralandı.

Şirket, olayın nasıl gerçekleştiğini öğrenmek için geniş çaplı soruşturma başlatıldığını da açıkladı.

Şirket, olayın nasıl gerçekleştiğini öğrenmek için geniş çaplı soruşturma başlatıldığını da açıkladı.

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