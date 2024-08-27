Kemal Sunal'ın Korkudan Hayatını Kaybettiği Uçak O İlde Yeni Haliyle Ortaya Çıktı
Kemal Sunal'ın Korkudan Hayatını Kaybettiği Uçak O İlde Yeni Haliyle Ortaya Çıktı
Türk Sinemasının en sevilen oyuncularından Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 yılında çok korktuğu uçağa binmiş ve hayatını kaybetmişti. Sunal'ın hayatını kaybettiği o uçak bakın ne hale gelmiş?
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O, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en çok sevilen oyuncularından biri. Tek bir bakışı ya da kelimesiyle güldürmediği insan neredeyse yok.
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Ama elbette onun da her insan gibi korkuları ve kaygıları vardı. En önemlisi ise uçak fobisiydi. İstanbul dışında bir yere gidilecekse mutlaka otomobille seyahat etmeyi tercih ediyordu.
3 Temmuz 2000 günü saat 07.05’te havalanacak THY’nin 046 sayılı İstanbul-Trabzon seferini yapacak uçağına oğlu Ali Sunal ve ekip arkadaşlarıyla bindi. Balalayka filminin çekimleri için Trabzon'a gitmeleri gerekiyordu. Ancak daha uçak kalkmadan fenalaştı ve sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Çok genç yaşta aramızdan ayrılan Kemal Sunal'ın yerine Uğur Yücel "Balalayka" filminde oynadı.
Peki Kemal Sunal'ın hayatını kaybettiği o uçağa ne oldu? Meraklısı için hemen anlatalım: Uçak hurdaya çıktıktan sonra Kastamonu Belediyesi tarafından satın alındı.
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Şehir merkezine yerleştirilen uçak şu anda kafe olarak Kastamonu halkına hizmet veriyor.
Şehir dışından gelenlerin de ilgisini çeken uçak yıl içerisinde oldukça fazla ziyaretçi kabul ediyor.
Kemal Sunal'ı saygı ve minnetle bir kez daha anıyoruz...
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