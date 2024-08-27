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Başkanın İncelemesi Sırasında Sirenler Çaldı: Kursk’ta Nükleer Facia Riski

Başkanın İncelemesi Sırasında Sirenler Çaldı: Kursk’ta Nükleer Facia Riski

Rusya Ukrayna
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.08.2024 - 20:16

Ukrayna, Rusya’ya bağlık Kursk bölgesinde 3 haftadır operasyonlarını sürdürürken, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi bugün bölgede bulunan nükleer tesiste incelemelerde bulundu. Grossi’nin tesiste bulunduğu sırada füze saldırısı sirenlerinin çaldığı öğrenildi. Başkan Grossi, bölgede nükleer facia tehlikesi olduğunu söyledi.

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Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş yıllardan beri devam ederken, Ukrayna güçlerinin Kursk’ta yaptığı taarruz başarılı sonuçlanmış ve yaklaşık 100 yerleşim yeri ele geçirilmişti.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş yıllardan beri devam ederken, Ukrayna güçlerinin Kursk’ta yaptığı taarruz başarılı sonuçlanmış ve yaklaşık 100 yerleşim yeri ele geçirilmişti.

Çatışmalar, Kursk’ta nükleer enerji santralinin bulunması sebebiyle tüm dünyanda diken üstünde takip ediliyor.

Çatışmalar, Kursk’ta nükleer enerji santralinin bulunması sebebiyle tüm dünyanda diken üstünde takip ediliyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi’nin, nükleer tesiste inceleme yaptığı sırada füze saldırı sirenlerinin çalması ise korku yaşattı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi’nin, nükleer tesiste inceleme yaptığı sırada füze saldırı sirenlerinin çalması ise korku yaşattı.

Grossi, Kursk NGS'deki incelemesi sonrasında Rus basınına “Bugün görebildiklerim doğrultusunda, santralin normale çok yakın bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim" sözlerini kullandı.

Grossi, Kursk NGS'deki incelemesi sonrasında Rus basınına “Bugün görebildiklerim doğrultusunda, santralin normale çok yakın bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim" sözlerini kullandı.

Grossi, santrale İHA saldırıları yapıldığına dair bilgilendirme aldığını anlatarak, "Ben de santralde bulunurken bu saldırıların izlerini gördüm. Buraya gelmemin nedeni, Kursk bölgesi yakınlarında şu anda çatışmaların yaşanmasıdır. Kursk bölgesinde nükleer bir olay yaşanma tehlikesi ortaya çıktı" dedi.

Grossi, santrale İHA saldırıları yapıldığına dair bilgilendirme aldığını anlatarak, "Ben de santralde bulunurken bu saldırıların izlerini gördüm. Buraya gelmemin nedeni, Kursk bölgesi yakınlarında şu anda çatışmaların yaşanmasıdır. Kursk bölgesinde nükleer bir olay yaşanma tehlikesi ortaya çıktı" dedi.

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