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ABD Başkanı Biden’ın Gizli Nükleer Savaş Planı: Orduya Hazırlanın Demiş

ABD Başkanı Biden’ın Gizli Nükleer Savaş Planı: Orduya Hazırlanın Demiş

Amerika Birleşik Devletleri Joe Biden
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.08.2024 - 00:02

ABD Başkanı Joe Biden’ın, geçtiğimiz mart ayında imzaladığı ve kamuoyundan gizlenen nükleer savaş planı ortaya çıktı. İddiaya göre Biden, Çin’in artan nükleer savaş gücüne karşı orduya “hazır olun” talimatı vermiş.

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New York Times, ABD Başkanı Joe Biden’ın mart ayında imzaladığı nükleer savaş planı ile ilgili bir haber yayınladı.

New York Times, ABD Başkanı Joe Biden’ın mart ayında imzaladığı nükleer savaş planı ile ilgili bir haber yayınladı.

Habere göre, Biden’ın imzaladığı gizli belgede, Çin’in yükselen nükleer savaş gücüne karşı hazırlık yapılması gerektiği yer aldı.

Habere göre, Biden’ın imzaladığı gizli belgede, Çin’in yükselen nükleer savaş gücüne karşı hazırlık yapılması gerektiği yer aldı.

Beyaz Saray, gazetenin sorularına ise hemen yanıt vermeyi reddetti.

Beyaz Saray, gazetenin sorularına ise hemen yanıt vermeyi reddetti.

Ayrıca haberde, Joe Biden’ın görevden ayrılmadan önce gizli olarak imzalanan belgenin içeriğinin Kongre’ye gönderileceği de yer aldı.

Ayrıca haberde, Joe Biden’ın görevden ayrılmadan önce gizli olarak imzalanan belgenin içeriğinin Kongre’ye gönderileceği de yer aldı.

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