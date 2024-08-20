ABD Başkanı Biden’ın Gizli Nükleer Savaş Planı: Orduya Hazırlanın Demiş
ABD Başkanı Biden’ın Gizli Nükleer Savaş Planı: Orduya Hazırlanın Demiş
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New York Times, ABD Başkanı Joe Biden’ın mart ayında imzaladığı nükleer savaş planı ile ilgili bir haber yayınladı.
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Habere göre, Biden’ın imzaladığı gizli belgede, Çin’in yükselen nükleer savaş gücüne karşı hazırlık yapılması gerektiği yer aldı.
Beyaz Saray, gazetenin sorularına ise hemen yanıt vermeyi reddetti.
Ayrıca haberde, Joe Biden’ın görevden ayrılmadan önce gizli olarak imzalanan belgenin içeriğinin Kongre’ye gönderileceği de yer aldı.
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