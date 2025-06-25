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25 Haziran Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

25 Haziran Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
25.06.2025 - 20:19

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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"Cumhurbaşkanına tehdit" suçlamasıyla tutuklanan ve cezaevinde olan gazeteci Fatih Altaylı yeni bir mektup yazdı. Youtube’daki Fatih Altaylı yorumluyor programında okunan mektupta ailesiyle görüştüğü için mutlu olduğunu söyledi.

"Cumhurbaşkanına tehdit" suçlamasıyla tutuklanan ve cezaevinde olan gazeteci Fatih Altaylı yeni bir mektup yazdı. Youtube’daki Fatih Altaylı yorumluyor programında okunan mektupta ailesiyle görüştüğü için mutlu olduğunu söyledi.

Fatih Altaylı’nın boş koltukla yayınlanan ilk videosu 1.5 milyon barajına gelirken ikinci video da 900 binden fazla izlendi. Bugün yayınlanan videosu ne kadar izlenecek bekleyip göreceğiz.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın iki yıllık evliliklerini İzmir Adliyesi'nde sessiz sedasız sonlandırdığı iddia edildi. İddiaları, Ezgi Mola, bizzat kendisi doğruladı.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın iki yıllık evliliklerini İzmir Adliyesi'nde sessiz sedasız sonlandırdığı iddia edildi. İddiaları, Ezgi Mola, bizzat kendisi doğruladı.

Sosyal medya hesabından jet hızıyla yaptığı boşanma açıklaması magazin dünyasını şoka soktu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

MasterChef Türkiye'de ön eleme turu sürerken yine birbirinden yetenekli isimleri izlemeye devam ediyoruz. Dün akşamki bölüme katılan Ayla Canpunar adlı yarışmacının daha önce MasterChef İsveç'te ikinci olduğu ortaya çıktı.

MasterChef Türkiye'de ön eleme turu sürerken yine birbirinden yetenekli isimleri izlemeye devam ediyoruz. Dün akşamki bölüme katılan Ayla Canpunar adlı yarışmacının daha önce MasterChef İsveç'te ikinci olduğu ortaya çıktı.

Çıtayı yükselten yarışmacı, yaptığı yemekle şefleri kendine hayran bıraktı. Üç evet alan Ayla Canpunar kaşığı son anda kaçırdı.

Kayseri'de bir mahkemeden ilginç bir karar geldi.

Kayseri'de bir mahkemeden ilginç bir karar geldi.

Uzun bir süredir yöneticinin seçilemediği apartmana kayyum atandı.

Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Bayern Münih maçında Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Sacha Boey ile bir araya geldi.

Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Bayern Münih maçında Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Sacha Boey ile bir araya geldi.

Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından 'seni tekrar görmek güzel kardeşim' dedi fakat bu durumun öncesi var.

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Nihal Candan’ın trajik kaybının ardından gözler kardeşi Bahar Candan’a çevrilmişti. Geçtiğimiz gün Dşlan Polat'ın evinde helva kavurduğu anlarla tepki çeken Bahar, bu kez bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yerken görüntülendi.

Nihal Candan’ın trajik kaybının ardından gözler kardeşi Bahar Candan’a çevrilmişti. Geçtiğimiz gün Dşlan Polat'ın evinde helva kavurduğu anlarla tepki çeken Bahar, bu kez bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yerken görüntülendi.

Gazeteci Hakan Kanburoğlu'nun paylaşımının ardından, kısa sürede sosyal medyada yayılan bu anlar, “Bu kadar hızlı mı?” tepkileriyle gündem oldu. Tepkilerin odağına oturan Bahar Candan için, yakın çevresinden bir açıklama geldi: “Bahar günlerdir yemek yemiyor, evden çıkmak istemiyor. Biz de onu hayatta tutmaya çalışıyoruz.” Ancak bu savunma bile kamuoyunun sert yorumlarının önüne geçemedi

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik sosyal medyadan tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle tutuklu yargılanan 2 sanıktan 1'i tahliye edildi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik sosyal medyadan tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle tutuklu yargılanan 2 sanıktan 1'i tahliye edildi.

İddianamede, sanık Barış Ayata'nın 'birden fazla kişi ile birlikte tehdit' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından 2 yıldan 7 yıla, Çınar Diril'in ise 'birden fazla kişi ile birlikte tehdit' ve 'hakaret' suçundan 2 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

“Kızıl Goncalar” dizisinde hayat verdiği Sadi Hüdai karakteriyle büyük beğeni toplayan Erkan Avcı, bu kez bambaşka bir karakterle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

“Kızıl Goncalar” dizisinde hayat verdiği Sadi Hüdai karakteriyle büyük beğeni toplayan Erkan Avcı, bu kez bambaşka bir karakterle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Tabii platformunun ilgi gören yapımı “Yankı”nın ikinci sezonuna dahil olan Avcı, dizi için imajını da değiştirdi. Son hali görenleri şaşırttı.

Real Madrid, Fransız yıldızı Mbappe'nin acil olarak hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.

Real Madrid, Fransız yıldızı Mbappe'nin acil olarak hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.

İspanya basınından Marca, 26 yaşındaki golcünün hızla kilo kaybettiğini belirtti.

Cem Küçük'ün bir süre önce Ekol TV'de söyledikleri tekrar gündem oldu. Konu gıda enflasyonu ve alım gücünden açılınca sorunların sadece Türkiye'de olmadığını örneklemek için ilginç bir iddiada bulundu.

Cem Küçük'ün bir süre önce Ekol TV'de söyledikleri tekrar gündem oldu. Konu gıda enflasyonu ve alım gücünden açılınca sorunların sadece Türkiye'de olmadığını örneklemek için ilginç bir iddiada bulundu.

Domatesin 20 euro olduğunu ve herkesin bunu konuştuğunu belirten Küçük'e yanıt Almanya'da yaşayan gurbetçilerden geldi.

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Emeklinin temmuz zammı için geri sayım başladı. Emekliye ne kadar zam yapılacağı belli değil ancak 6 aylık enflasyon farkına göre zam alan emeklilerin 5 aylık verileri belli oldu.

Emeklinin temmuz zammı için geri sayım başladı. Emekliye ne kadar zam yapılacağı belli değil ancak 6 aylık enflasyon farkına göre zam alan emeklilerin 5 aylık verileri belli oldu.

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde Ankara kulislerinde konuşulan zam iddialarını yazdı. İşte Ankara kulislerinde zam için konuşulanlar ve 5 aylık enflasyon farkı verileriyle zam hesabı.

Tarihçi Profesör İlber Ortaylı, Cumhuriyet’ten Öznur Uğraş Çolak’a yaptığı açıklamalarda Ayasofya hakkında ciddi uyarılarda bulundu. “Ayasofya’ya hiç kimse girmemeli” diyen İlber Ortaylı “1500 yıllık bu tarihi yapı bu gidişle çökecek.

Tarihçi Profesör İlber Ortaylı, Cumhuriyet’ten Öznur Uğraş Çolak’a yaptığı açıklamalarda Ayasofya hakkında ciddi uyarılarda bulundu. “Ayasofya’ya hiç kimse girmemeli” diyen İlber Ortaylı “1500 yıllık bu tarihi yapı bu gidişle çökecek.

Böyle giderse ve bina ciddi bir hasar alırsa hatta taban çökerse ülkemiz ciddi bir mesuliyet altında kalabilir” dedi.

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hayata geçirdiği Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nde (UTTS) son tarihe sayılı günler kaldı.

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hayata geçirdiği Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nde (UTTS) son tarihe sayılı günler kaldı.

Otomobil yazarı Emre Özpeynirci, “30 Haziran’a kadar TTB montajını yaptırmayan vergi mükellefleri, akaryakıt giderlerini beyan edemeyecek ve 28 bin TL’ye varan ağır cezalarla karşılaşacak” dedi.

NOW ekranlarının sevilen dizilerinden birinin cephesinde şaşırtan bir gelişme yaşandı.

NOW ekranlarının sevilen dizilerinden birinin cephesinde şaşırtan bir gelişme yaşandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrol oyuncusunun ayrılmasıyla gündem olan dizi için final tarihi verildi!

Aşk kimilerine göre eski bir yalan, kimilerine göre destansı bir duygu. Ne derseniz deyin her insanın aşık olunca yaptıkları aşağı yukarı aynı. Gözünüz ondan başkasını görmez, o aklınızdan bir saniye bile çıkmaz, şu anda ne yapıyor, kimlerle oturuyor diye merak etmeden duramazsınız.

Aşk kimilerine göre eski bir yalan, kimilerine göre destansı bir duygu. Ne derseniz deyin her insanın aşık olunca yaptıkları aşağı yukarı aynı. Gözünüz ondan başkasını görmez, o aklınızdan bir saniye bile çıkmaz, şu anda ne yapıyor, kimlerle oturuyor diye merak etmeden duramazsınız.

İşte bir X kullanıcısı da aşkın aslında merak olduğunu söyledi. 

Aşkın bir merak olduğunu söyleyen kişiye güldüren cevaplar da eksik olmadı.

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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı sürecindeki yaptığı paylaşımla gündeme gelen oyuncu Metin Yıldız, bir dizi projesi için TRT ile anlaştı.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı sürecindeki yaptığı paylaşımla gündeme gelen oyuncu Metin Yıldız, bir dizi projesi için TRT ile anlaştı.

Kendisini eleştirenlere ise 'küfürbazlar' diyerek sert bir karşılık verdi. O detaylar içeriğimizde 👇

Geçtiğimiz Cumartesi günü cumhurbaşkanını tehdit suçlamasıyla gözaltına alınan Fatih Altaylı tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti. Altaylı'nın tutuklanması bir anda ülke gündemine oturdu. Tutuklamanın doğru olduğunu söyleyenler de var tutuklamaya karşı çıkanlar da...

Geçtiğimiz Cumartesi günü cumhurbaşkanını tehdit suçlamasıyla gözaltına alınan Fatih Altaylı tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti. Altaylı'nın tutuklanması bir anda ülke gündemine oturdu. Tutuklamanın doğru olduğunu söyleyenler de var tutuklamaya karşı çıkanlar da...

Altaylı hakkında en yoğun tartışma ise TGRT ekranlarında yaşandı. Ersan Şen Fatih Altaylı'nın tutuklanmasını yanlış bulurken stüdyoda bulunan Cem Küçük'le hararetli bir tartışma ekranlara yansıdı.

Klinik psikolog, yazar ve televizyon sunucusu Esra Ezmeci, Nihal Candan'ın anoreksiya nervoza nedeniyle vefat etmesinin ardından kendisine tepkiler geldiğini açıkladı. Candan, hastayken Ezmeci'nin programına konuk olmuştu.

Klinik psikolog, yazar ve televizyon sunucusu Esra Ezmeci, Nihal Candan'ın anoreksiya nervoza nedeniyle vefat etmesinin ardından kendisine tepkiler geldiğini açıkladı. Candan, hastayken Ezmeci'nin programına konuk olmuştu.

Programında hastalığıyla ve psikolojisiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Ezmeci, Candan'ı hastayken gören isimlerden bir tanesiydi. Hal böyle olunca kendisine sağlıkçı kimliğiyle de birlikte 'Neden Nihal'e destek olmadınız?' yorumları gelmeye başladı. Ezmeci, o tepkilere yanıt verdi.

ABD'nin New York kentindeki Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimlerinde aday olan New York Temsilciler Meclisi Üyesi Zohran Mamdani, oyların yüzde 43,5'ini alarak seçimi kazandı.

ABD'nin New York kentindeki Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimlerinde aday olan New York Temsilciler Meclisi Üyesi Zohran Mamdani, oyların yüzde 43,5'ini alarak seçimi kazandı.

Mamdani, seçilmesi halinde şehrin ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.

İmla ve yazım hatası kraliçesi Demet Akalın, sosyal medyada ikonikleşen tweet koleksiyonuna bir yenisini ekledi. Bir kullanıcının "Abla evde kocana ne giyiyorsun?" sorusuna verdiği cevapla "Bu kadar detaya gerek yoktu" dedirten Demet Akalın hem şaşırttı hem de güldürdü.

İmla ve yazım hatası kraliçesi Demet Akalın, sosyal medyada ikonikleşen tweet koleksiyonuna bir yenisini ekledi. Bir kullanıcının "Abla evde kocana ne giyiyorsun?" sorusuna verdiği cevapla "Bu kadar detaya gerek yoktu" dedirten Demet Akalın hem şaşırttı hem de güldürdü.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!😂

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Survivor 2025 sezonu her zamanki gibi büyük bir heyecanla başladı ancak bu kez tansiyon sadece parkurlarda değil, ekran başında da yüksekti. Yarışmacıların kararları, yapım ekibinin hamleleri ve yaşanan bazı olaylar izleyicilerden yoğun tepki aldı. Sosyal medyada gündem olan ve "Bu kadar da olmaz!" dedirten en çok tartışılan olayları derledik.

Survivor 2025 sezonu her zamanki gibi büyük bir heyecanla başladı ancak bu kez tansiyon sadece parkurlarda değil, ekran başında da yüksekti. Yarışmacıların kararları, yapım ekibinin hamleleri ve yaşanan bazı olaylar izleyicilerden yoğun tepki aldı. Sosyal medyada gündem olan ve "Bu kadar da olmaz!" dedirten en çok tartışılan olayları derledik.

İşte Survivor'da bu sezon en çok konuşulan 5 olay...

Narsist kelimesini artık her yerde duymaya başladık. Ancak çoğu kişi bu kavramı yanlış yorumluyor. Sosyal medyada sıkça görülen “gaslighting” ve “ghosting” terimleriyle karıştırılabiliyor. Oysa narsizm bundan çok daha derin bir konu.

Narsist kelimesini artık her yerde duymaya başladık. Ancak çoğu kişi bu kavramı yanlış yorumluyor. Sosyal medyada sıkça görülen “gaslighting” ve “ghosting” terimleriyle karıştırılabiliyor. Oysa narsizm bundan çok daha derin bir konu.

Psikoterapist Alishia Portas, TikTok’ta milyonlarca kişiye ulaşan bir videosunda narsistleri nasıl tanıyabileceğimizi detaylıca anlattı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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