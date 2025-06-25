25 Haziran Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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"Cumhurbaşkanına tehdit" suçlamasıyla tutuklanan ve cezaevinde olan gazeteci Fatih Altaylı yeni bir mektup yazdı. Youtube’daki Fatih Altaylı yorumluyor programında okunan mektupta ailesiyle görüştüğü için mutlu olduğunu söyledi.
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Ünlü oyuncu Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın iki yıllık evliliklerini İzmir Adliyesi'nde sessiz sedasız sonlandırdığı iddia edildi. İddiaları, Ezgi Mola, bizzat kendisi doğruladı.
MasterChef Türkiye'de ön eleme turu sürerken yine birbirinden yetenekli isimleri izlemeye devam ediyoruz. Dün akşamki bölüme katılan Ayla Canpunar adlı yarışmacının daha önce MasterChef İsveç'te ikinci olduğu ortaya çıktı.
Kayseri'de bir mahkemeden ilginç bir karar geldi.
Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Bayern Münih maçında Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Sacha Boey ile bir araya geldi.
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Nihal Candan’ın trajik kaybının ardından gözler kardeşi Bahar Candan’a çevrilmişti. Geçtiğimiz gün Dşlan Polat'ın evinde helva kavurduğu anlarla tepki çeken Bahar, bu kez bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yerken görüntülendi.
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik sosyal medyadan tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle tutuklu yargılanan 2 sanıktan 1'i tahliye edildi.
“Kızıl Goncalar” dizisinde hayat verdiği Sadi Hüdai karakteriyle büyük beğeni toplayan Erkan Avcı, bu kez bambaşka bir karakterle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Real Madrid, Fransız yıldızı Mbappe'nin acil olarak hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.
Cem Küçük'ün bir süre önce Ekol TV'de söyledikleri tekrar gündem oldu. Konu gıda enflasyonu ve alım gücünden açılınca sorunların sadece Türkiye'de olmadığını örneklemek için ilginç bir iddiada bulundu.
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Emeklinin temmuz zammı için geri sayım başladı. Emekliye ne kadar zam yapılacağı belli değil ancak 6 aylık enflasyon farkına göre zam alan emeklilerin 5 aylık verileri belli oldu.
Tarihçi Profesör İlber Ortaylı, Cumhuriyet’ten Öznur Uğraş Çolak’a yaptığı açıklamalarda Ayasofya hakkında ciddi uyarılarda bulundu. “Ayasofya’ya hiç kimse girmemeli” diyen İlber Ortaylı “1500 yıllık bu tarihi yapı bu gidişle çökecek.
Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hayata geçirdiği Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nde (UTTS) son tarihe sayılı günler kaldı.
NOW ekranlarının sevilen dizilerinden birinin cephesinde şaşırtan bir gelişme yaşandı.
Aşk kimilerine göre eski bir yalan, kimilerine göre destansı bir duygu. Ne derseniz deyin her insanın aşık olunca yaptıkları aşağı yukarı aynı. Gözünüz ondan başkasını görmez, o aklınızdan bir saniye bile çıkmaz, şu anda ne yapıyor, kimlerle oturuyor diye merak etmeden duramazsınız.
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı sürecindeki yaptığı paylaşımla gündeme gelen oyuncu Metin Yıldız, bir dizi projesi için TRT ile anlaştı.
Geçtiğimiz Cumartesi günü cumhurbaşkanını tehdit suçlamasıyla gözaltına alınan Fatih Altaylı tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti. Altaylı'nın tutuklanması bir anda ülke gündemine oturdu. Tutuklamanın doğru olduğunu söyleyenler de var tutuklamaya karşı çıkanlar da...
Klinik psikolog, yazar ve televizyon sunucusu Esra Ezmeci, Nihal Candan'ın anoreksiya nervoza nedeniyle vefat etmesinin ardından kendisine tepkiler geldiğini açıkladı. Candan, hastayken Ezmeci'nin programına konuk olmuştu.
ABD'nin New York kentindeki Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimlerinde aday olan New York Temsilciler Meclisi Üyesi Zohran Mamdani, oyların yüzde 43,5'ini alarak seçimi kazandı.
İmla ve yazım hatası kraliçesi Demet Akalın, sosyal medyada ikonikleşen tweet koleksiyonuna bir yenisini ekledi. Bir kullanıcının "Abla evde kocana ne giyiyorsun?" sorusuna verdiği cevapla "Bu kadar detaya gerek yoktu" dedirten Demet Akalın hem şaşırttı hem de güldürdü.
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Survivor 2025 sezonu her zamanki gibi büyük bir heyecanla başladı ancak bu kez tansiyon sadece parkurlarda değil, ekran başında da yüksekti. Yarışmacıların kararları, yapım ekibinin hamleleri ve yaşanan bazı olaylar izleyicilerden yoğun tepki aldı. Sosyal medyada gündem olan ve "Bu kadar da olmaz!" dedirten en çok tartışılan olayları derledik.
Narsist kelimesini artık her yerde duymaya başladık. Ancak çoğu kişi bu kavramı yanlış yorumluyor. Sosyal medyada sıkça görülen “gaslighting” ve “ghosting” terimleriyle karıştırılabiliyor. Oysa narsizm bundan çok daha derin bir konu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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