İlber Ortaylı’dan Ciddi Ayasofya Uyarısı: “Kimse Ayasofya’ya Girmemeli, Çökebilir!”

2020 yılından bu yana cami statüsünde olan Ayasofya’nın restorasyona alınması gerektiğini belirten uzmanlar, “böyle giderse yıkılacak” yorumları yapıyor.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan ünlü tarihçi İlber Ortaylı şu sözleri söyledi:

“Ayasofya’ya hiç kimse girmemeli. 1500 yıllık bu tarihi yapı bu gidişle çökecek. Neden mi? Altı boş, dehlizler var ve ciddi bir restorasyon gerekiyor. Belki sadece bu haliyle uzmanlar girebilir, muayyen günlerde din adamları girebilir ya da önemli kişilerle namaz kılınır. Böyle giderse ve bina ciddi bir hasar alırsa hatta taban çökerse ülkemiz ciddi bir mesuliyet altında kalabilir.

Senede 2 milyon kişi ziyaret ediyor. 16. asırdan yani Mimar Sinan’dan bugüne statik olarak ciddi bir restorasyon yapılmadı. Mimar Sinan destekleri koyarak güçlendirdi zamanında o kadar. Müslümanı da Hıristiyanı da kimse kullanmamalı bu yapıyı.

Namaz mı kılmak istiyorsun o zaman Sultanahmet Camisi’nde ya da Süleymaniye Camisi’nde kıl namazını. Mimar Sinan’ın ekol camileri dururken neden Ayasofya? Geç Roma devrinden 1500 yıllık çok hassas bir bina burası. Önceden yapılan restarosyonların temeli doğru ayarda değildir, üstüne titrenecek bir yer burası.”