İlber Ortaylı’dan Ciddi Ayasofya Uyarısı: “Kimse Ayasofya’ya Girmemeli, Çökebilir!”
Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye...
Tarihçi Profesör İlber Ortaylı, Cumhuriyet’ten Öznur Uğraş Çolak’a yaptığı açıklamalarda Ayasofya hakkında ciddi uyarılarda bulundu. “Ayasofya’ya hiç kimse girmemeli” diyen İlber Ortaylı “1500 yıllık bu tarihi yapı bu gidişle çökecek. Böyle giderse ve bina ciddi bir hasar alırsa hatta taban çökerse ülkemiz ciddi bir mesuliyet altında kalabilir” dedi.
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1500 yıllık tarihe sahip olan Ayasofya yıkılma tehdidi altında!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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