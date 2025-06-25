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Psikoterapist Uyardı: Hayatınızdaki Birinin Narsist Olduğunu Gösteren 10 Belirti

Psikoterapist Uyardı: Hayatınızdaki Birinin Narsist Olduğunu Gösteren 10 Belirti

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.06.2025 - 18:27

Narsist kelimesini artık her yerde duymaya başladık. Ancak çoğu kişi bu kavramı yanlış yorumluyor. Sosyal medyada sıkça görülen “gaslighting” ve “ghosting” terimleriyle karıştırılabiliyor. Oysa narsizm bundan çok daha derin bir konu. Psikoterapist Alishia Portas, TikTok’ta milyonlarca kişiye ulaşan bir videosunda narsistleri nasıl tanıyabileceğimizi detaylıca anlattı.

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Her zaman mağdur rolüne bürünürler

Her zaman mağdur rolüne bürünürler

Narsist kişiler olayları anlatırken sürekli kendilerini mağdur olarak gösterir. Ne yaşanırsa yaşansın, anlatımı kendi lehine çevirir ve mutlaka haklı çıkar. Onlara göre hep başkaları haksızdır ve kendileri sürekli kötü olayların kurbanıdır.

Psikoterapist Alishia Portas’a göre bu kişiler tartışma ya da kriz anlarında olayları çarpıtarak her zaman suçsuz taraf gibi görünmeyi başarır. Çevrelerini manipüle ederler ve böylece başkalarının da onları korumasını sağlarlar. Sürekli mağdur olmak, narsistlerin sorumluluk almaktan nasıl kaçtığının en net göstergelerindendir.

Sürekli ilgi ve onay beklerler

Öyle ki, hayatınızdaki küçük mutluluklar ya da başkalarına ayırdığınız zaman bile onları rahatsız eder. Kendi dışınızdaki her şeye karşı kıskançlık duyarlar.

Portas’a göre narsist kişiler sizin sosyal hayatınıza bile müdahale edebilir. Arkadaşlarınızla, ailenizle ya da diğer insanlarla vakit geçirmeniz onlarda yoğun bir kıskançlık ve güvensizlik yaratır. Onlar için tüm ilginizin yalnızca onlara yönelmesi gerekir.

Sizi sürekli sorgular ve değersiz hissettirir

Sizi sürekli sorgular ve değersiz hissettirir

Narsist bir kişi sizi sık sık sorgular ve eleştirir. Sürekli yanlış yaptığınızı, yetersiz olduğunuzu ve doğruyu bilmediğinizi hissettirir. Bunu açıkça söylemeseler bile davranışlarıyla size hep bir eksiklik duygusu yüklerler.

Portas’a göre bu sorgulama hali zamanla kişinin özsaygısını zedeler. Kendinize olan güveniniz azalır ve bir süre sonra kendinizi onların gözünden sorgulamaya başlarsınız. Narsist kişi sizi sistemli şekilde değersiz hissettirdiğinde, sizi daha kolay kontrol edebilir hale gelir.

Her zaman haklı olduklarını düşünürler

Narsistler için hayatın tek doğru yolu onların düşündüğü yoldur. Kendi fikirlerinden asla taviz vermezler. Tartışmalarda orta yol bulmak ya da uzlaşmak onlar için kabul edilemez bir durumdur.

Portas’a göre “Benim dediğim olur” yaklaşımı narsistlerin temel özelliğidir. Hata yaptıklarında bile asla geri adım atmazlar. Bu da ilişkilerde sürekli kriz yaratır çünkü narsist kişi hata yaptığını kabul etmez ve sorumluluk almaz.

Takıntılı ve kontrolcü davranırlar

Takıntılı ve kontrolcü davranırlar

Eğer narsist bir kişiden uzaklaşmayı başarırsanız, bu durumda bile sizi rahat bırakmazlar. Portas’a göre narsistler, ilişkinin bitişini kabul edemez ve takıntılı bir şekilde sizi izlemeye devam ederler. Sosyal medyadan takip edebilir, ortak arkadaşlarınızı kullanarak sizi kontrol etmeye çalışabilir ya da doğrudan size ulaşmaya devam edebilirler.

Onlar için sınır koymak mümkün değildir. Uzaklaşsanız bile size hâlâ sahip olduklarını düşünürler. Bu da bazen tacize ve psikolojik baskıya dönüşebilir.

Çevrenizi kendi taraflarına çekmeye çalışırlar

Narsistler üçüncü kişileri kullanma konusunda oldukça başarılıdır. Portas’ın açıkladığına göre bu kişiler, çevrenizdeki insanları kendi taraflarına çekmek için özel çaba gösterirler. Aile üyelerinizi, arkadaşlarınızı ya da yakın çevrenizi manipüle edebilirler.

Bunu yaparak sizi daha da yalnızlaştırır ve destek alabileceğiniz insanları sizden uzaklaştırırlar. Çevrenizdekilerin bakışını değiştirir, sizi yalnız hissettirmek için sosyal bir oyun kurarlar.

Sizi hayatlarının merkezi yapmanızı beklerler

Sizi hayatlarının merkezi yapmanızı beklerler

Bir narsist için sizin tüm önceliğiniz onlardır. Portas’a göre onlar, hayatınızın her saniyesinde merkezde olmak isterler. Kendi yaşamınızda başkalarına ya da başka ilgi alanlarına yer vermenize tahammülleri yoktur.

Onlara göre işiniz, aileniz ya da hobileriniz onlardan daha önemli olamaz. Sürekli sizin önceliğiniz olmak isterler ve bunu başaramadığınızda kriz çıkarabilirler.

Küçük şeyler yüzünden aşırı öfke patlamaları yaşarlar

Mesela onların bir mesajına geç cevap verdiğinizde ya da küçük bir isteğini hemen yerine getirmediğinizde, kontrolsüz tepkiler gösterebilirler. Bu ani öfke patlamaları bazen psikolojik baskıya dönüşebilir, hatta şiddet içeren davranışlar ortaya çıkabilir. 

Onlar için her şeyin hemen ve eksiksiz yapılması gerekir. En ufak bir gecikme ya da ihmal, narsist kişi tarafından saygısızlık olarak algılanır.

Sizi izole ederler ve kim olduğunuzu unuttururlar

Sizi izole ederler ve kim olduğunuzu unuttururlar

Narsist bir kişi sizi zamanla sosyal çevrenizden, ailenizden ve hatta kendinizden uzaklaştırır. Portas’a göre narsist kişiler bu izolasyonu bilinçli olarak yapar çünkü yalnızlaştığınızda tamamen onlara bağımlı hale gelirsiniz.

Kendi kararlarınızı verememeye, yalnızca onların onayına ihtiyaç duymaya başlarsınız. Zamanla kim olduğunuzu unutursunuz ve kendi benliğiniz bulanıklaşır. Bu da psikolojik olarak oldukça yıpratıcı bir sürece dönüşür.

Sevgi bombardımanına başvururlar ama bu bir tuzaktır

Portas’ın uyarısına göre narsist kişiler, kontrolü kaybettiklerini hissettiklerinde aniden aşırı sevgi göstermeye başlarlar. Bu davranışa “love bombing” denir. Sanki değişmişler gibi görünürler, sizi yeniden kazanmak için her şeyi yaparlar.

Sizi yeniden etkileri altına aldıklarında aynı davranışlara geri dönerler. Sevgi bombardımanı, narsist kişinin kontrolünü kaybetmemek için başvurduğu bir taktik olarak karşımıza çıkar.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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