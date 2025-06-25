Psikoterapist Uyardı: Hayatınızdaki Birinin Narsist Olduğunu Gösteren 10 Belirti
Narsist kelimesini artık her yerde duymaya başladık. Ancak çoğu kişi bu kavramı yanlış yorumluyor. Sosyal medyada sıkça görülen “gaslighting” ve “ghosting” terimleriyle karıştırılabiliyor. Oysa narsizm bundan çok daha derin bir konu. Psikoterapist Alishia Portas, TikTok’ta milyonlarca kişiye ulaşan bir videosunda narsistleri nasıl tanıyabileceğimizi detaylıca anlattı.
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Her zaman mağdur rolüne bürünürler
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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