Psikoterapist Uyardı: Hayatınızdaki Birinin Narsist Olduğunu Gösteren 10 Belirti

Narsist kişiler olayları anlatırken sürekli kendilerini mağdur olarak gösterir. Ne yaşanırsa yaşansın, anlatımı kendi lehine çevirir ve mutlaka haklı çıkar. Onlara göre hep başkaları haksızdır ve kendileri sürekli kötü olayların kurbanıdır.

Psikoterapist Alishia Portas’a göre bu kişiler tartışma ya da kriz anlarında olayları çarpıtarak her zaman suçsuz taraf gibi görünmeyi başarır. Çevrelerini manipüle ederler ve böylece başkalarının da onları korumasını sağlarlar. Sürekli mağdur olmak, narsistlerin sorumluluk almaktan nasıl kaçtığının en net göstergelerindendir.

Sürekli ilgi ve onay beklerler

Öyle ki, hayatınızdaki küçük mutluluklar ya da başkalarına ayırdığınız zaman bile onları rahatsız eder. Kendi dışınızdaki her şeye karşı kıskançlık duyarlar.

Portas’a göre narsist kişiler sizin sosyal hayatınıza bile müdahale edebilir. Arkadaşlarınızla, ailenizle ya da diğer insanlarla vakit geçirmeniz onlarda yoğun bir kıskançlık ve güvensizlik yaratır. Onlar için tüm ilginizin yalnızca onlara yönelmesi gerekir.