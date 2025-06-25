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"Aşk Meraktır" Sözüne Verdikleri Örneklerle Güldürmeyi Başaranlar

"Aşk Meraktır" Sözüne Verdikleri Örneklerle Güldürmeyi Başaranlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
25.06.2025 - 11:51

Aşk kimilerine göre eski bir yalan, kimilerine göre destansı bir duygu. Ne derseniz deyin her insanın aşık olunca yaptıkları aşağı yukarı aynı. Gözünüz ondan başkasını görmez, o aklınızdan bir saniye bile çıkmaz, şu anda ne yapıyor, kimlerle oturuyor diye merak etmeden duramazsınız. İşte bir X kullanıcısı da aşkın aslında merak olduğunu söyledi. 

Aşkın bir merak olduğunu söyleyen kişiye güldüren cevaplar da eksik olmadı.

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Aşık olduysanız hak vereceksiniz: Aşk meraktır.

Aşık olduysanız hak vereceksiniz: Aşk meraktır.

Sevdiğiniz kişinin nasıl olduğunu merak edersiniz, kimlerle olduğunu merak edersiniz, onun nasıl güldüğünü, neleri sevdiğini merak edersiniz. Nil Karaibrahimgil'in de dediği gibi 'Hakkında her şeyi duymak istiyorum, bu aşk değil de ne?'

Bir X kullanıcısı, aşk meraktır diye paylaşım yapınca yorumlar da eksik olmadı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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