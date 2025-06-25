"Aşk Meraktır" Sözüne Verdikleri Örneklerle Güldürmeyi Başaranlar

Aşk kimilerine göre eski bir yalan, kimilerine göre destansı bir duygu. Ne derseniz deyin her insanın aşık olunca yaptıkları aşağı yukarı aynı. Gözünüz ondan başkasını görmez, o aklınızdan bir saniye bile çıkmaz, şu anda ne yapıyor, kimlerle oturuyor diye merak etmeden duramazsınız. İşte bir X kullanıcısı da aşkın aslında merak olduğunu söyledi.

Aşkın bir merak olduğunu söyleyen kişiye güldüren cevaplar da eksik olmadı.