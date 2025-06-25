Ersan Şen ve Cem Küçük Fatih Altaylı Hakkında Canlı Yayında Birbirine Girdi
Geçtiğimiz Cumartesi günü cumhurbaşkanını tehdit suçlamasıyla gözaltına alınan Fatih Altaylı tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti. Altaylı'nın tutuklanması bir anda ülke gündemine oturdu. Tutuklamanın doğru olduğunu söyleyenler de var tutuklamaya karşı çıkanlar da... Altaylı hakkında en yoğun tartışma ise TGRT ekranlarında yaşandı. Ersan Şen Fatih Altaylı'nın tutuklanmasını yanlış bulurken stüdyoda bulunan Cem Küçük'le hararetli bir tartışma ekranlara yansıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cem Küçük Fatih Altaylı'nın tutuklanmasını böyle karşılamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tutuklamaların yanlış olduğunu savunan Şen ve Küçük'ün Altaylı hakkındaki tartışması şöyle;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın