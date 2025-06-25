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Ersan Şen ve Cem Küçük Fatih Altaylı Hakkında Canlı Yayında Birbirine Girdi

Ersan Şen ve Cem Küçük Fatih Altaylı Hakkında Canlı Yayında Birbirine Girdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.06.2025 - 16:02

Geçtiğimiz Cumartesi günü cumhurbaşkanını tehdit suçlamasıyla gözaltına alınan Fatih Altaylı tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti. Altaylı'nın tutuklanması bir anda ülke gündemine oturdu. Tutuklamanın doğru olduğunu söyleyenler de var tutuklamaya karşı çıkanlar da... Altaylı hakkında en yoğun tartışma ise TGRT ekranlarında yaşandı. Ersan Şen Fatih Altaylı'nın tutuklanmasını yanlış bulurken stüdyoda bulunan Cem Küçük'le hararetli bir tartışma ekranlara yansıdı.

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Cem Küçük Fatih Altaylı'nın tutuklanmasını böyle karşılamıştı.

Cem Küçük Fatih Altaylı'nın tutuklanmasını böyle karşılamıştı.

Paylaşım muhalif kesim tarafından büyük tepki toplamıştı. Geçtiğimiz akşam TGRT'de yayınlanan Taksim Meydanı programında da tutuklama olayı gündeme geldi.

Tutuklamaların yanlış olduğunu savunan Şen ve Küçük'ün Altaylı hakkındaki tartışması şöyle;

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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