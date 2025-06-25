2025 Yılında Tutuklanarak Cezaevine Gönderilen Ünlü İsimler
2025 yılı dünya için savaş gündeminin yoğunlukta olduğu bir yıl olarak seyrediyor ve görünen o ki yılı yarılamamamıza rağmen ortalık durulacağa benzemiyor. Ülkemizde de gündem bu yıl gözaltılar ve tutuklamalardı. Siyaset, medya, sanat dünyasından tüm ülkenin tanıdığı isimler cezaevine gönderildi.
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Ekrem İmamoğlu 19 Mart'ta gözaltına alındıktan sonra 23 Mart tarihinde tutuklandı.
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Ocak ayında cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Ünlü menajer Ayşe Barım ise tutuklanmasıyla en çok ses getiren figürlerdendi.
Kerimcan Durmaz da 2025'in ilk haftalarında yasadışı bahis soruşturması nedeniyle tutuklanmıştı.
Fatih Altaylı cumhurbaşkanını tehdit suçlamasıyla gözaltına alındı.
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Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ise İBB Soruşturması kapsamında tutuklanan tanınan isimlerdendi.
Lvbel C5 ise geçtiğimiz ay tutuklanan isimler arasındaydı.
Ayrıca Ekrem İmamoğlu'na destek eylemleri sırasında gözaltına alınan Berkay Gezgin de gözaltına alınmıştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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