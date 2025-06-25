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2025 Yılında Tutuklanarak Cezaevine Gönderilen Ünlü İsimler

2025 Yılında Tutuklanarak Cezaevine Gönderilen Ünlü İsimler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.06.2025 - 14:12

2025 yılı dünya için savaş gündeminin yoğunlukta olduğu bir yıl olarak seyrediyor ve görünen o ki yılı yarılamamamıza rağmen ortalık durulacağa benzemiyor. Ülkemizde de gündem bu yıl gözaltılar ve tutuklamalardı. Siyaset, medya, sanat dünyasından tüm ülkenin tanıdığı isimler cezaevine gönderildi.

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Ekrem İmamoğlu 19 Mart'ta gözaltına alındıktan sonra 23 Mart tarihinde tutuklandı.

Ekrem İmamoğlu 19 Mart'ta gözaltına alındıktan sonra 23 Mart tarihinde tutuklandı.

İBB Başkanı ile birlikte tutuklananlar arasında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Murat Ongun, Necati Özkan gibi İmamoğlu'nun yakın çalışma arkadaşları da bulunuyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Ocak ayında cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Ocak ayında cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Soruşturmanın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasından ceza alan Özdağ, yaklaşık 5 ay cezaevinde kalmasının ardından cezaevinde kaldığı günler göz önüne alınarak Haziran ayında tahliye edildi.

Ünlü menajer Ayşe Barım ise tutuklanmasıyla en çok ses getiren figürlerdendi.

Ünlü menajer Ayşe Barım ise tutuklanmasıyla en çok ses getiren figürlerdendi.

Barım, 24 Ocak 2025’te, 2013 Gezi Parkı protestolarına iştirak ettiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barım’ı “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme” suçlamasıyla 27 Ocak 2025’te tutukladı.

Kerimcan Durmaz da 2025'in ilk haftalarında yasadışı bahis soruşturması nedeniyle tutuklanmıştı.

Kerimcan Durmaz da 2025'in ilk haftalarında yasadışı bahis soruşturması nedeniyle tutuklanmıştı.

Malta'da verdiği bir DJ performansı sonrası arkadaki tabelalarda bir bahis sitesinin reklamının gözükmesi üzerine “Yasa dışı bahsi teşvik etme” suçlamasıyla Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi ve tutuklanarak Marmara (Silivri) Cezaevi’ne gönderilen Durmaz yaklaşık 1.5 ay tutuklu kaldı.

Fatih Altaylı cumhurbaşkanını tehdit suçlamasıyla gözaltına alındı.

Fatih Altaylı cumhurbaşkanını tehdit suçlamasıyla gözaltına alındı.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Altaylı sözlerinin kırpıldığını ve bağlamında koparıldığını savundu. YouTube kanalı Altaylı tutuklu olmasına rağmen milyonlarca görüntülenmeye ulaştı.

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Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ise İBB Soruşturması kapsamında tutuklanan tanınan isimlerdendi.

Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ise İBB Soruşturması kapsamında tutuklanan tanınan isimlerdendi.

31 Mayıs 2025’te, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik 5. dalga yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erdoğdu ile birlikte tutuklananlar arasında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara gibi isimler de bulunuyor.

Lvbel C5 ise geçtiğimiz ay tutuklanan isimler arasındaydı.

Lvbel C5 ise geçtiğimiz ay tutuklanan isimler arasındaydı.

Şarkı sözlerinde uyuşturucu kullanımını özendirme suçlamasıyla Kandıra Cezaevi’ne gönderilen ünlü rapçi mahkemenin ardından tahliye edildi.

Ayrıca Ekrem İmamoğlu'na destek eylemleri sırasında gözaltına alınan Berkay Gezgin de gözaltına alınmıştı.

Ayrıca Ekrem İmamoğlu'na destek eylemleri sırasında gözaltına alınan Berkay Gezgin de gözaltına alınmıştı.

Expression Interrupted İfade ve Basın Özgürlüğü raporuna göre 2025 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'de 157 gazeteci yargılanırken bunlardan 25'i tutuklandı. 

Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın tutuklanması ise kamuoyunda tepkilere neden oldu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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