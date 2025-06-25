2025 Yılında Tutuklanarak Cezaevine Gönderilen Ünlü İsimler

2025 yılı dünya için savaş gündeminin yoğunlukta olduğu bir yıl olarak seyrediyor ve görünen o ki yılı yarılamamamıza rağmen ortalık durulacağa benzemiyor. Ülkemizde de gündem bu yıl gözaltılar ve tutuklamalardı. Siyaset, medya, sanat dünyasından tüm ülkenin tanıdığı isimler cezaevine gönderildi.