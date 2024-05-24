24 Mayıs Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
24 Mayıs Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 24 Mayıs Cuma akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
İçeriğin Devamı Aşağıda
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan Sinoplular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Ülkemizin en acı günlerinden 6 Şubat 2023 depremi kimsenin normalleştirmeye hakkı olmadığı, hepimizin tek yürek olması gereken günlerimizdendi. Ancak şimdilerde sosyal medyada gündeme gelen bir sokak röportajı izleyenlere akıl tutulması yaşattı.
Ayhan Bora Kaplan soruşturması ile birlikte Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde ortalık karıştı. Suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen şüphelilerle hareket ettiği değerlendirilen 1 komiser daha tutuklandı.
Kadın dayanışması, günümüzde en çok önem verilmesi gereken kavramların başında geliyor. Kadınlar olarak hayatın her alanında birbirimizin tam karşısında değil; hemen yanında olmamız gerektiğini bizlere tekrar hatırlatan bir video sosyal medyada gündem oldu.
Fenerbahçe Beko, EuroLeauge yarı final mücadelesinde Panathinaikos'a 73 - 57 mağlup olarak Final Four'daki şampiyonluk şansını yitirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ordu’da Mahmutefendi tarikatı üyesi Recep Konuk ve bir arkadaşı 'hiçbir maddi ve siyasi beklentileri olmadığını' belirterek tebliğ çalışması yapmak ister fakat bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.
İlkokulun kantininde, arkadaşlarıyla 'hızlı hamburger yeme' yarışın sonu kötü bitti. 8 yaşındaki Eftelya Kaymak'ın nefes borusuna yemek kaçtı. Nefessiz kalan Eftelya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Daha önce cebinde dışkıyla metroya binerek bir köpeğe iftira atıldığını görmüştük hatırlarsanız. Bugün Ankara'daki bir metro hakkında da farklı bir biçimde yanıltıcı bir bilgi paylaşıldı ve bu bilgi sosyal medyada yayıldı.
A Millî Takımımızın, EURO 2024 geniş kadrosu belli oldu.
Geçtiğimiz günlerde karşılaşılan bir yabancı dil ilanı ile birlikte, Nazi sembolü karşımıza çıktı. Görenlerse 'Nasıl yani?' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman ile gerginlik yaşayan sarı-lacivertli taraftarlar, Berlin sokaklarında Panathinaikos taraftarlarıyla karşı karşıya geldi. Olay sonrası Fenerbahçe ve Panathinaikos taraftarların bazıları gözaltına alındı.
Son yıllarda ortaya çıkan vize krizi yurttaşın korkulu rüyası oldu. Eurostat, 2023 yılı Schengen vizesi istatistiklerini paylaştı. Veriler, Türkiye'den gelen başvuruları en çok reddeden ülkelerin hangileri olduğunu ortaya çıkardı.
Fast-food yiyeceklerin zararları hakkında birçok belgesel çeken Morgan Spurlock, 53 yaşında hayatını kaybetti. 2004'te çektiği "Super Size Me" adlı belgeselde 1 ay boyunca sadece McDonald's ürünleri tüketmişti.
Adnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen davanın duruşmasına bugün de devam edildi. Davada beklenmedik bir karar çıktı. 20 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanıklardan 4'ü tahliye edildi.
Kadıköy Anadolu Lisesi müdürü Ali Fuat Güney'i, daha önce öğrencilerine yaptığı baskı ve tehdit haberlerinde duymuş olabilirsiniz. Kendisinin, öğrencilerin yatakhanede çekilmiş görüntülerini arşivlediği haberleri dahi çıkmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Mersin Ülkü Ocakları eski Başkanı Çağrı Ünel, işlediği cinayet nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı. Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'e yakınlığıyla biliniyordu.
Kayseri'nin Develi ilçesinde kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından bir kediye işkence yapıldı. 3 ayağı kesilmiş halde bulunan sokak kedisi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
24.05.2024 tarihinde Fenerbahçe Beko- Panathinaikos arasında yarı final mücadelesi gerçekleşti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın