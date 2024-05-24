Fenerbahçe Beko, Yarı Finalde Panathinaikos'a Kaybetti
Fenerbahçe Beko, Yarı Finalde Panathinaikos'a Kaybetti
Fenerbahçe Beko, EuroLeauge yarı final mücadelesinde Panathinaikos'a 73 - 57 mağlup olarak Final Four'daki şampiyonluk şansını yitirdi.
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Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague Final Four mücadelesinde Panathinaikos ile karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague Final Four yarı final maçında Panathinaikos ile yarı finalde karşı karşıya geldi. Berlin'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 73-57 skorla kaybetti.
Maça çok kötü başlayan Fenerbahçe Beko, 12-0 geride başladı. Maç boyu Panathinaikos'u geriden takip eden Fenerbahçe, 3. çeyreğin sonuna doğru farkı 1'e indirdi ve 51-50'ye getirdi. Son çeyreğin ilk 5.5 dakikasında sadece 2 sayı üretebilen Fenerbahçe, mücadeleyi de farklı kaybetti.
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