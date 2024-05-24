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Bir Şahıs Metroda Su Damlayan Yere Koyulan Kovaları Devirip “Her Yağışta Su Basıyor” Notuyla Paylaştı

Bir Şahıs Metroda Su Damlayan Yere Koyulan Kovaları Devirip “Her Yağışta Su Basıyor” Notuyla Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 20:27

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Daha önce cebinde dışkıyla metroya binerek bir köpeğe iftira atıldığını görmüştük hatırlarsanız. Bugün Ankara'daki bir metro hakkında da farklı bir biçimde yanıltıcı bir bilgi paylaşıldı ve bu bilgi sosyal medyada yayıldı.

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Bir şahıs, damlama olan bölgeye konan iki kova suyu yere dökerek görüntüleri "Söğütözü Metrosu'nu her yağışta su basıyor.” yorumuyla paylaştı.

Bir şahıs, damlama olan bölgeye konan iki kova suyu yere dökerek görüntüleri "Söğütözü Metrosu'nu her yağışta su basıyor.” yorumuyla paylaştı.

Bu paylaşımların yayılmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi görüntüleri inceledi ve ardından bir açıklama yazısı paylaştı.

Bu paylaşımların yayılmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi görüntüleri inceledi ve ardından bir açıklama yazısı paylaştı.

İşte o görüntüler;

Görüntülerin ardından ABB'nin yaptığı açıklama;

Görüntülerin ardından ABB'nin yaptığı açıklama;
twitter.com

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