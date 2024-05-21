İstanbul'da İlginç Kurtarma Operasyonu: Boruya Sıkışan Yavru Kediyi Hava Basıncıyla Fırlatarak Çıkarttılar

Gizemli ve öngörülemeyen doğalarıyla bilinen kediler bazen yaptıkları hareketlerle her birimizi şaşkına çevirebiliyor. Kedilerin bu tür davranışları, ilginç ve eğlenceli durumlar oluşturur. Ancak aynı zamanda, kendilerini de sıklıkla tehlikeye atabilirler.