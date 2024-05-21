Görüş Bildir
Haberler
Video
İstanbul'da İlginç Kurtarma Operasyonu: Boruya Sıkışan Yavru Kediyi Hava Basıncıyla Fırlatarak Çıkarttılar

İstanbul'da İlginç Kurtarma Operasyonu: Boruya Sıkışan Yavru Kediyi Hava Basıncıyla Fırlatarak Çıkarttılar

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 10:30

İçerik Devam Ediyor

Gizemli ve öngörülemeyen doğalarıyla bilinen kediler bazen yaptıkları hareketlerle her birimizi şaşkına çevirebiliyor. Kedilerin bu tür davranışları, ilginç ve eğlenceli durumlar oluşturur. Ancak aynı zamanda, kendilerini de sıklıkla tehlikeye atabilirler.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C7JYms...
İçeriğin Devamı Aşağıda

İstanbul'da bir kedi, su borusuna girdi. Çıkmayı başaramayınca da çevredekiler itfaiyeden yardım istedi.

İstanbul'da bir kedi, su borusuna girdi. Çıkmayı başaramayınca da çevredekiler itfaiyeden yardım istedi.

İtfaiyenin, hava basıncı kullanarak kediyi borudan fırlattığı o kurtarma operasyonu sosyal medyada viral oldu.

İtfaiyenin, hava basıncı kullanarak kediyi borudan fırlattığı o kurtarma operasyonu sosyal medyada viral oldu.

İşte o kurtarma anı;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
22
20
16
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın