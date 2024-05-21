İstanbul'da İlginç Kurtarma Operasyonu: Boruya Sıkışan Yavru Kediyi Hava Basıncıyla Fırlatarak Çıkarttılar

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C7JYms...
Gizemli ve öngörülemeyen doğalarıyla bilinen kediler bazen yaptıkları hareketlerle her birimizi şaşkına çevirebiliyor. Kedilerin bu tür davranışları, ilginç ve eğlenceli durumlar oluşturur. Ancak aynı zamanda, kendilerini de sıklıkla tehlikeye atabilirler.
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İstanbul'da bir kedi, su borusuna girdi. Çıkmayı başaramayınca da çevredekiler itfaiyeden yardım istedi.
İtfaiyenin, hava basıncı kullanarak kediyi borudan fırlattığı o kurtarma operasyonu sosyal medyada viral oldu.
İşte o kurtarma anı;
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