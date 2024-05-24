Sinoplular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne Silahlı Saldırı: 4 Kişi Yaralandı
Sinoplular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne Silahlı Saldırı: 4 Kişi Yaralandı
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan Sinoplular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
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Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce otomatik tabancalarla ateş açıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri dernekte inceleme yaparken, çok sayıda boş kovan bulundu. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay yerinden görüntüler:
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