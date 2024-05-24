Ayhan Bora Kaplan Davasında Yeni Gelişme: 1 Komiser Daha Tutuklandı
Ayhan Bora Kaplan Davasında Yeni Gelişme: 1 Komiser Daha Tutuklandı
Ayhan Bora Kaplan soruşturması ile birlikte Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde ortalık karıştı. Suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen şüphelilerle hareket ettiği değerlendirilen 1 komiser daha tutuklandı.
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Suç örgütüne yönelik iddialarda adı geçen Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli kamu görevlileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatılmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada elde edilen deliller doğrultusunda, dosyada yer alan diğer şüphelilerle hareket ettiği değerlendirilerek gözaltına alınan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser G.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturma savcısına ifade veren G.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soruşturma kapsamında 2 emniyet müdürü ve 1 komiser tutuklanmıştı.
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