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Kadıköy Anadolu Lisesi'nde Protesto! Yaptığı Baskılarla Bilinen Müdür Konuşurken Öğrenciler Arkasını Döndü

Kadıköy Anadolu Lisesi'nde Protesto! Yaptığı Baskılarla Bilinen Müdür Konuşurken Öğrenciler Arkasını Döndü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 22:33

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Kadıköy Anadolu Lisesi müdürü Ali Fuat Güney'i, daha önce öğrencilerine yaptığı baskı ve tehdit haberlerinde duymuş olabilirsiniz. Kendisinin, öğrencilerin yatakhanede çekilmiş görüntülerini arşivlediği haberleri dahi çıkmıştı.

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Kendisi bu yıl okulun mezuniyet töreninde protesto edildi.

Kendisi bu yıl okulun mezuniyet töreninde protesto edildi.

Kürsüye çıktığı sırada arkasını dönen öğrenciler, veliler ve davetliler tarafından da alkışlandı.

Kürsüye çıktığı sırada arkasını dönen öğrenciler, veliler ve davetliler tarafından da alkışlandı.

İşte o anlar;

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Hasan Tahsin

Güzel protesto,ben okurkenki despot egosu tavan not defteri ve disiplin kurulunu silah eden kendini eğitmen zanneden ama çocuktan beter olan birkaç zavallıyı... Devamını Gör

Talha Salcı

Müdüŕde ne pişkin çıkmış be arkadas halâ konuşmsya calişıyor.

merve

Kral hareket 👏