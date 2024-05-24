Kadıköy Anadolu Lisesi'nde Protesto! Yaptığı Baskılarla Bilinen Müdür Konuşurken Öğrenciler Arkasını Döndü

Kadıköy Anadolu Lisesi müdürü Ali Fuat Güney'i, daha önce öğrencilerine yaptığı baskı ve tehdit haberlerinde duymuş olabilirsiniz. Kendisinin, öğrencilerin yatakhanede çekilmiş görüntülerini arşivlediği haberleri dahi çıkmıştı.
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Kendisi bu yıl okulun mezuniyet töreninde protesto edildi.
Kürsüye çıktığı sırada arkasını dönen öğrenciler, veliler ve davetliler tarafından da alkışlandı.
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Güzel protesto,ben okurkenki despot egosu tavan not defteri ve disiplin kurulunu silah eden kendini eğitmen zanneden ama çocuktan beter olan birkaç zavallıyı... Devamını Gör
Müdüŕde ne pişkin çıkmış be arkadas halâ konuşmsya calişıyor.
Kral hareket 👏