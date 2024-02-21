21 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
21 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Oyuncu Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli bir süredir şiddet ve uyuşturucu satıcısı iddialarıyla gündeme geldi. İddiaları ortaya kişi ise Orçun İynemli'nin eşi Eda İynemli'ydi. Ağızları açık bırakan suçlamalarda bulunan Eda İynemli ilk kez Söylemezsem Olmaz programına konuştu. Zaman zaman boğazı düğümlenen Eda İynemli yine akılalmaz şeyler söyledi!
2. Amerikalı rapçi, rock yıldızı, şarkıcı ve oyuncu Casie Colson Baker, sahne adıyla Machine Gun Kelly (MGK) geçtiğimiz saatlerde paylaştığı fotoğraflarıyla gündem oldu. Neden mi? Çünkü nişanlısı Megan Fox'un kolunu dövme kaplatmasından sonra MGK, üst gövdesini komple siyaha boyadı.
3. Yer aldığı her projede dikkat çekmeyi başaran ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu bu kez babasıyla gündeme geldi. Kendisi koyu bir Galatasaraylı olan İsmail Hacıoğlu'nun babası Mehmet Hacıoğlu'nun ise Fenerbahçe'de oynadığı ortaya çıktı.
4. TV ekranlarının en çok izlenen ve sevilen dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi, farklı isimlerle farklı sezonlarda yayınlanmaya devam etmişti. Yine de ilk yayınlandığı "Kurtlar Vadisi" versiyonunun yerini hiçbiri tutamadı desek çok da yanlış olmaz. Dizinin müptelaları dizide önemli bir yer tutan Cerrahpaşalıları da unutmadı elbette. Cerrahpaşalıların ablası rolünde olan Şıvga Gerez yıllar sonra yeniden gündem oldu.
5. Magazin dünyasının en gözde isimlerinden biri haline gelen Serenay Sarıkaya attığı her adımla manşetlere taşınmayı başarıyor. Paylaşımlarıyla hepimize "sen neler yapıyorsun" dedirtmeyi başaran ünlü güzelin tatil pozları yine yeniden düşman çatlattı!
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6. İnci Taneleri'ndeki Dilber rolüyle ortalığı sallayan Hazar Ergüçlü'nün bir türlü çıkaramadığı çoraplarıyla pozları dillere fena düştü!
7. Çiçeği burnunda anne ve baba İdo Tatlıses ile biricik eşi Yasemin Tatlıses 1 aylık bebeklerini ilk kez bırakıp baş başa dışarı çıktı.
8. Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, oyunculuğu kadar sosyal hayatıyla da gündeme geliyor. Yaptığı açıklamalarla da sık sık konuşulan ünlü oyuncu, bir başka ünlü oyuncu ile akrabalık bağını Milliyet'e anlattı.
9. Ekranlara damgasını vuran İnci Taneleri dizisi "Dilber" karakterinin pavyondaki dansıyla epey ses getirdi. Ülkemizdeki pavyon konusunu yeniden tartışmaya açıldığı dönemde bir yorum da Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan'dan geldi. İnci Taneleri'ne övgüler yağdıran Erdoğan “Ülkenin dans konuşması hoşuma gidiyor" dedi.
10. 'Issız Adam' lakabı üstüne yapışıp kalan Cemal Hünal nereye gitse yakasını hem Survivor'dan hem de Issız Ada'daki adadan neden ayrıldın sorusundan kurtaramıyor. Bu durumdan sıkılan oyuncu aynı yorumları gördüklerine ne yanıt verdi.
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11. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Giuseppe Meazza Stadyumu'nun tribünlerinde dünyaca ünlü rapçi Kanye West yer aldı. Eşi Bianca Censori ile birlikte Inter - Atletico Madrid karşılaşmasını tribünden izleyen Kanye West geceye damga vurdu.
12. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı Bahar dizisinin genç yıldızı Demirhan Demircioğlu'nun sosyal medyadaki havalı pozlarını görünce şaşıracaksınız!
13. Ünlü şarkıcı Hadise, İstanbul'da rahat rahat gezemediğini söyleyerek 'Allah başka dert vermesin' dedirtmişti. Hadise olmanın zorluklarından bahseden ünlü ismin bu söylediklerine farklı bir yorum ise Aramızda Kalmasın programından, Müge Dağıstanlı'dan geldi.
14. Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinin kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı. Set ekibi arasında dizinin Zeynep’i, Mina Demirtaş’ın doğum günü kutlaması yapılırken çekilen görüntülerde Cüneyd rolünü canlandıran Mert Yazıcıoğlu'nun eğlenceli halleri hayran bıraktı.
15. İrem Derici'nin yeni çıkan 'Delil' şarkısına yapılan küfürlü edit viral oldu. İrem Derici ise şarkısına yapay zeka ile yapılan yeni edite tepkisiz kalmadı.
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16. Ünlü şarkıcı Nev'in Antalya'da gerçekleşecek olan konseri olaylı bitti. Sahneye alkollü çıktığı iddia edilen Nev'in şarkıları söylemediği ve tepkiler üzerine de küfür edip sahneyi terk ettiği iddia edildi.
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