İrem Derici, Şarkısına Yapılan Emaneti Çıkarıp Adaletin İçinden Geçtiği Küfürlü Edite Tepkisiz Kalmadı
İrem Derici, Şarkısına Yapılan Emaneti Çıkarıp Adaletin İçinden Geçtiği Küfürlü Edite Tepkisiz Kalmadı
Kaynak: https://www.tiktok.com/@iremderici/vi...
İrem Derici'nin yeni çıkan 'Delil' şarkısına yapılan küfürlü edit viral oldu. İrem Derici ise şarkısına yapay zeka ile yapılan yeni edite tepkisiz kalmadı. Detaylar...
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Güzelliğiyle büyüleyen İrem Derici, dobralığıyla da gündem olan ünlü isimlerden bir tanesi.
Yaptığı her açıklamayla samimiyetini konuşturan İrem Derici, bir süredir yönetmen ve fotoğrafçı Gökhan Fırat ile aşk yaşıyor.
Geçtiğimiz günlerde konserdeki kıskançlık açıklaması da gündem olmuştu hatırlarsanız.
Derici, son olarak yapay zekayla edit yapılan yeni şarkısı 'Delil'i TikTok'ta paylaştı.
İrem Derici'nin emaneti çekip adaletin içinden geçtiği sözler, şarkının doğrusunu unutturdu.
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