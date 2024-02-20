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İrem Derici, Şarkısına Yapılan Emaneti Çıkarıp Adaletin İçinden Geçtiği Küfürlü Edite Tepkisiz Kalmadı

İrem Derici, Şarkısına Yapılan Emaneti Çıkarıp Adaletin İçinden Geçtiği Küfürlü Edite Tepkisiz Kalmadı

Magazin
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
21.02.2024 - 00:41

İrem Derici'nin yeni çıkan 'Delil' şarkısına yapılan küfürlü edit viral oldu. İrem Derici ise şarkısına yapay zeka ile yapılan yeni edite tepkisiz kalmadı. Detaylar...

Kaynak: https://www.tiktok.com/@iremderici/vi...
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Güzelliğiyle büyüleyen İrem Derici, dobralığıyla da gündem olan ünlü isimlerden bir tanesi.

Güzelliğiyle büyüleyen İrem Derici, dobralığıyla da gündem olan ünlü isimlerden bir tanesi.

Yaptığı her açıklamayla samimiyetini konuşturan İrem Derici, bir süredir yönetmen ve fotoğrafçı Gökhan Fırat ile aşk yaşıyor.

Yaptığı her açıklamayla samimiyetini konuşturan İrem Derici, bir süredir yönetmen ve fotoğrafçı Gökhan Fırat ile aşk yaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde konserdeki kıskançlık açıklaması da gündem olmuştu hatırlarsanız.

Geçtiğimiz günlerde konserdeki kıskançlık açıklaması da gündem olmuştu hatırlarsanız.

Sizlerle de paylaşmıştık.👇

Derici, son olarak yapay zekayla edit yapılan yeni şarkısı 'Delil'i TikTok'ta paylaştı.

Derici, son olarak yapay zekayla edit yapılan yeni şarkısı 'Delil'i TikTok'ta paylaştı.

İrem Derici'nin emaneti çekip adaletin içinden geçtiği sözler, şarkının doğrusunu unutturdu.

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Yorumlar da gecikmedi. 👇

Yorumlar da gecikmedi. 👇

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Siz, İrem Derici'nin yeni versiyonlu şarkısıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Siz, İrem Derici'nin yeni versiyonlu şarkısıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?

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