Trip Atmak Yerine Diss Atan Nurgül Yeşilçay'ın 'İlgi' Serzenişinde Rapçilere Taş Çıkartan Hızı Kahkaha Attırdı
Trip Atmak Yerine Diss Atan Nurgül Yeşilçay'ın 'İlgi' Serzenişinde Rapçilere Taş Çıkartan Hızı Kahkaha Attırdı
Uzun bir süredir Intagram ve TikTok hesabına yüklediği videolarla dikkatleri üzerine çeken Nurgül Yeşilçay, bu sefer de kocasına serzenişini diss'e döktüğü anlarla güldürdü!
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Belalı Baldız, Her Şey Çok Güzel Olacak, Asmalı Konak, Eğreti Gelin, Muhteşem Yüzyıl, Yedi Kocalı Hürmüz, Aşk Kırmızı ve Pek Yakında gibi birçok projede yer alan ve her seferinde de oyunculuğuyla parlayan Nurgül Yeşilçay'ı tanımayanınız yoktur.
Yıllar geçse de hiç eskimeyen güzelliğiyle kendine hayran bırakan Yeşilçay, en son Veda Mektubu dizisiyle izleyicisiyle buluşmuştu.
Fakat son dönemlerde dizi/film veya oyunculuğundan çok sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kendisi! TikTok ve Instagram hesabını oldukça aktif kullanan Nurgül Yeşiçay bir nevi sosyal medya fenomenliğine soyundu desek yalan olmaz!
Geçtiğimiz saatlerde de uzun bir süredir beraber olduğu Necati Kocabay'a serzenişini gözler önüne seren komik videosuyla dikkat çekti kendisi.
"Nasıl olmuşum?" diyerek kombinini gösteren Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay'dan geçiştirmeli bir "güzel, güzel" cevabı alınca başladı makina gibi konuşmaya! Rapçilere taş çıkaran hızıyla erkeklere söylenebilecek ne varsa sıralayan Yeşilçay, paylaşımını "Artık trip yerine diss atıyorum" notuyla yaptı! 😂
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İşte o anlar 😂
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