Bu Açıklamayı Beklemiyorduk: Bergüzar Korel Ünlü Oyuncuyla Akrabalık Bağını Açıkladı!
Bu Açıklamayı Beklemiyorduk: Bergüzar Korel Ünlü Oyuncuyla Akrabalık Bağını Açıkladı!
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/cadde/ker...
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, oyunculuğu kadar sosyal hayatıyla da gündeme geliyor. Yaptığı açıklamalarla da sık sık konuşulan ünlü oyuncu, bir başka ünlü oyuncu ile akrabalık bağını Milliyet'e anlattı.
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Bergüzar Korel, oyunculuğu kadar aile hayatı ve yaptığı paylaşımlar ile de gündeme geliyor. Hatta sosyal hayatı da bir o kadar dikkat çekiyor!
Eşi Halit Ergenç ve üç çocuğuyla birlikte Londra'da yaşayan Korel, yaptığı açıklamalar ve yaşadıklarıyla ilgili takipçileriyle sık sık durumunu paylaşıyor.
Fakat bu kez gündeme gelme sebebi bambaşka. Ünlü bir oyuncuyla akrabalık bağının olduğuna dair iddia ortalığı fena karıştırdı!
Sıkı durun... Bahsi geçen ünlü oyuncu Kerem Bürsin!
Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'a röportaj veren Bergüzar Korel, Kerem Bürsin ile akraba olup olmadığı sorusuna şu yanıtları verdi.
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"Kerem ile de şöyle bir durum var, Kerem'in annesi benim ablamın çok yakın arkadaşıydı, o zamanlar da Kerem yeni oyunculuğa başlamıştı Amerika'da."
"O zamandan tanıyorum Kerem'i ama akrabalığımız yok." diyen Korel; Kerem Bürsin'i çok sevdiğini, kendini kanıtlamış ve vizyonlu bir oyuncu olduğunu dile getirdi.
Fakat ünlü oyuncunun meğer çoook uzaklardan İrem Derici ile bağı varmış. İrem Derici'nin kuzeni ile Bergüzar Korel'in kuzeni evliymiş.
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