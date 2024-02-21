İynemli Ailesi Mobing mi Uyguladı? Aras Bulut'un Abisiden Şiddet Gördüğü Söylenen Eda İynemli İlk Kez Konuştu!
İynemli Ailesi Mobing mi Uyguladı? Aras Bulut'un Abisiden Şiddet Gördüğü Söylenen Eda İynemli İlk Kez Konuştu!
Oyuncu Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli bir süredir şiddet ve uyuşturucu satıcısı iddialarıyla gündeme geldi. İddiaları ortaya kişi ise Orçun İynemli'nin eşi Eda İynemli'ydi. Ağızları açık bırakan suçlamalarda bulunan Eda İynemli ilk kez Söylemezsem Olmaz programına konuştu. Zaman zaman boğazı düğümlenen Eda İynemli yine akılalmaz şeyler söyledi!
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Son projesi Atatürk filmiyle adından söz ettiren Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu abisi Orçun İynemli hakkında şaşkına çeviren iddialar ortaya atılmıştı.
İddiaları gündeme taşıyan kişi ise Orçun İynemli'nin hayat arkadaşı Eda İynemli olmuştu. Eşi tarafından şiddet gördüğünü söyleyen Eda Hanım suç duyurusunda bulunmuştu.
Karakola şikayetlerde bulunan Eda İynemli, eşi Orçun'un evde uyuşturucu madde imal ettiğini ve bunu kullandığını da ihbar etmişti. Hatta bu uyuşturucuyu sattığını bile söylemişti kendisi.
Bağımlı olduğunu ifade eden Orçun İynemli ifadesinde de "Satmak için değil kullanmak için yetiştirdim" demiş ve tedavi olmak istediğini söylemişti.
Gündemin öne çıkan isimlerinden olan Eda İynemli, Söylemezsem Olmaz Muhabiri Uğur Kotan'a ilk kez konuştu.
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"Eve geldiğimizde bir anda kulağıma çok sert bir tokat attı. Anında duyu kaybı yaşadım. Yeşim bizi o halde görünce bayılmış, fenalık geçirmiş bizi öyle görünce. Orçun bunu görünce bu sefer de sağ kulağıma tokat attı ve ben yere düştüm."
Zaman zaman sözleri boğazına dizilen Eda İynemli sözlerine şöyle devam etti: "Aşağıya indiğimde Orçun'u benden önce götürdüler karakola. Yeşim'i almak için Aras da geldi. Aras olanları ablasından duyduğu halde arabadan inme tenezzülünde bulunmadı. Ablasını aldı ve gitti"
"Her gün kendimi suçlu hissettirmek için sözler söylüyordu, beni ağlatıyordu. Psikolojim bozuldu. Şikayetimi çektikten sonra Orçun'un hareketleri bir anda değişti. Her gün "sen suçlusun", "senin yüzünden işimden oldu" dedi."
"Olay olalı dört ay oldu. Aileden bana özür gelmedi. Aras, kadına şiddetle aynı yerde olmamak adına aracından inmedi görüntü vermemek için. Aracından inseydi, yanda polisler vardı. Kadına karşı şiddeti desteklemediklerini göstermeleri gerekirdi."
"Ben annemden babamdan İynemli ailesine emanetim. Onlar bana kardeşlik, abilik yapacaktı. Hiçbir pişmanlıkları yok. Artık hiçbir özrü kabul etmiyorum. Özür dilerlerse imajlarını düzeltmek için olacak."
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