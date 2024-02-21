İynemli Ailesi Mobing mi Uyguladı? Aras Bulut'un Abisiden Şiddet Gördüğü Söylenen Eda İynemli İlk Kez Konuştu!

'Onlara göre kol kırılıp yen içinde kalmalıydı. O geçen zamanda beni kimse geçmiş olsun diye aramadı. Aras Bulut İynemli dahil. Ailede çıt yok. Onlara göre ben dayak yiyip yiyip susmalıydım. Yeşim'le çok yakın arkadaştık. Olay günününde onun bana sırt çevirmesi bir kadın orada şiddet görüyor, hiç bir şey yapmadı. Orçun'u sakinleştirmedi. O günden sonra herkesle aram bozuldu.'