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İynemli Ailesi Mobing mi Uyguladı? Aras Bulut'un Abisiden Şiddet Gördüğü Söylenen Eda İynemli İlk Kez Konuştu!

İynemli Ailesi Mobing mi Uyguladı? Aras Bulut'un Abisiden Şiddet Gördüğü Söylenen Eda İynemli İlk Kez Konuştu!

Aras Bulut İynemli
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
21.02.2024 - 16:41

Oyuncu Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli bir süredir şiddet ve uyuşturucu satıcısı iddialarıyla gündeme geldi. İddiaları ortaya kişi ise Orçun İynemli'nin eşi Eda İynemli'ydi. Ağızları açık bırakan suçlamalarda bulunan Eda İynemli ilk kez Söylemezsem Olmaz programına konuştu. Zaman zaman boğazı düğümlenen Eda İynemli yine akılalmaz şeyler söyledi!

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Son projesi Atatürk filmiyle adından söz ettiren Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu abisi Orçun İynemli hakkında şaşkına çeviren iddialar ortaya atılmıştı.

Son projesi Atatürk filmiyle adından söz ettiren Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu abisi Orçun İynemli hakkında şaşkına çeviren iddialar ortaya atılmıştı.

İddiaları gündeme taşıyan kişi ise Orçun İynemli'nin hayat arkadaşı Eda İynemli olmuştu. Eşi tarafından şiddet gördüğünü söyleyen Eda Hanım suç duyurusunda bulunmuştu.

İddiaları gündeme taşıyan kişi ise Orçun İynemli'nin hayat arkadaşı Eda İynemli olmuştu. Eşi tarafından şiddet gördüğünü söyleyen Eda Hanım suç duyurusunda bulunmuştu.

İddialar ise şu şekilde; Eda ve Orçun İynemli çifti 22 Ekim 2023 tarihinde Beşiktaş'ta birden tartışmaya başladı. İddialara göre ikili alkollüydü. Söylenenlere göre Orçun İynemli bu esnada eşini darp etti.

Karakola şikayetlerde bulunan Eda İynemli, eşi Orçun'un evde uyuşturucu madde imal ettiğini ve bunu kullandığını da ihbar etmişti. Hatta bu uyuşturucuyu sattığını bile söylemişti kendisi.

Karakola şikayetlerde bulunan Eda İynemli, eşi Orçun'un evde uyuşturucu madde imal ettiğini ve bunu kullandığını da ihbar etmişti. Hatta bu uyuşturucuyu sattığını bile söylemişti kendisi.

Bağımlı olduğunu ifade eden Orçun İynemli ifadesinde de "Satmak için değil kullanmak için yetiştirdim" demiş ve tedavi olmak istediğini söylemişti.

Bağımlı olduğunu ifade eden Orçun İynemli ifadesinde de "Satmak için değil kullanmak için yetiştirdim" demiş ve tedavi olmak istediğini söylemişti.

Eda Hanım daha sonra eşi hakkındaki şikayetini geri çekmiş ve 'Beni darp ettiği için sinirliydim. O yüzden 'Uyuşturucu satıyor' dedim' demişti.

Gündemin öne çıkan isimlerinden olan Eda İynemli, Söylemezsem Olmaz Muhabiri Uğur Kotan'a ilk kez konuştu.

Gündemin öne çıkan isimlerinden olan Eda İynemli, Söylemezsem Olmaz Muhabiri Uğur Kotan'a ilk kez konuştu.

'Olayın yaşandığı gece, Yeşim İynemli de bizimleydi. Dışarıdan geldikten sonra Orçun hem yasaklı madde hem de alkol tükettiği için sinirliydi. Evlendikten birkaç ay sonra şiddet başladı. Bir daha yapmayacağını söylediği için evliliğimi bitirmedim. Ama her gün daha çok içmeye başladı, her gün bir şişe içki içiyordu.'

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"Eve geldiğimizde bir anda kulağıma çok sert bir tokat attı. Anında duyu kaybı yaşadım. Yeşim bizi o halde görünce bayılmış, fenalık geçirmiş bizi öyle görünce. Orçun bunu görünce bu sefer de sağ kulağıma tokat attı ve ben yere düştüm."

"Eve geldiğimizde bir anda kulağıma çok sert bir tokat attı. Anında duyu kaybı yaşadım. Yeşim bizi o halde görünce bayılmış, fenalık geçirmiş bizi öyle görünce. Orçun bunu görünce bu sefer de sağ kulağıma tokat attı ve ben yere düştüm."

'Beni tekmelemeye başladı yerde. Yeşim bayıldı diye hırslandı sanırım. Daha sonra kalkıp tekrar Yeşim'in yanına gitti. Ambulansı aradığını duydum. Benim için aradığını düşündüm meğer Yeşim Hanım için aramış. Benim yerde olmamın hiç bir önemi yoktu.'

Zaman zaman sözleri boğazına dizilen Eda İynemli sözlerine şöyle devam etti: "Aşağıya indiğimde Orçun'u benden önce götürdüler karakola. Yeşim'i almak için Aras da geldi. Aras olanları ablasından duyduğu halde arabadan inme tenezzülünde bulunmadı. Ablasını aldı ve gitti"

Zaman zaman sözleri boğazına dizilen Eda İynemli sözlerine şöyle devam etti: "Aşağıya indiğimde Orçun'u benden önce götürdüler karakola. Yeşim'i almak için Aras da geldi. Aras olanları ablasından duyduğu halde arabadan inme tenezzülünde bulunmadı. Ablasını aldı ve gitti"

'Orçun tekrar gelip barışmak için yalvardı. Gitmek istiyorum desem de; 'biz nelerin üstesinden geldik', 'elim kırılsaydı da sana vurmasaydım', 'elim alıştı haklısın' diyerek yalvardı. Bir gecede hayatım değişti. Orçun'a aşıktım. Yalvarışlarına tepkisiz kalamadım. Affetmekten ziyade iyileşmesini bekledim'

"Her gün kendimi suçlu hissettirmek için sözler söylüyordu, beni ağlatıyordu. Psikolojim bozuldu. Şikayetimi çektikten sonra Orçun'un hareketleri bir anda değişti. Her gün "sen suçlusun", "senin yüzünden işimden oldu" dedi."

"Her gün kendimi suçlu hissettirmek için sözler söylüyordu, beni ağlatıyordu. Psikolojim bozuldu. Şikayetimi çektikten sonra Orçun'un hareketleri bir anda değişti. Her gün "sen suçlusun", "senin yüzünden işimden oldu" dedi."

'Onlara göre kol kırılıp yen içinde kalmalıydı. O geçen zamanda beni kimse geçmiş olsun diye aramadı. Aras Bulut İynemli dahil. Ailede çıt yok. Onlara göre ben dayak yiyip yiyip susmalıydım. Yeşim'le çok yakın arkadaştık. Olay günününde onun bana sırt çevirmesi bir kadın orada şiddet görüyor, hiç bir şey yapmadı. Orçun'u sakinleştirmedi. O günden sonra herkesle aram bozuldu.'

"Olay olalı dört ay oldu. Aileden bana özür gelmedi. Aras, kadına şiddetle aynı yerde olmamak adına aracından inmedi görüntü vermemek için. Aracından inseydi, yanda polisler vardı. Kadına karşı şiddeti desteklemediklerini göstermeleri gerekirdi."

"Olay olalı dört ay oldu. Aileden bana özür gelmedi. Aras, kadına şiddetle aynı yerde olmamak adına aracından inmedi görüntü vermemek için. Aracından inseydi, yanda polisler vardı. Kadına karşı şiddeti desteklemediklerini göstermeleri gerekirdi."

'Kadına şiddet konusunda açıklama yapıyor ama bana 'kulağın nasıl oldu', 'bir şeye ihtiyacın var mı', 'iyi misin' diye sormadı. Orçun, bir arkadaşına 'oğlum biz oyuncuyuz. Eda da duygusal zaten. Ona kendini suçlu hissettirip ceketini alıp çıkarttım' diye açıklama yapmış.'

"Ben annemden babamdan İynemli ailesine emanetim. Onlar bana kardeşlik, abilik yapacaktı. Hiçbir pişmanlıkları yok. Artık hiçbir özrü kabul etmiyorum. Özür dilerlerse imajlarını düzeltmek için olacak."

"Ben annemden babamdan İynemli ailesine emanetim. Onlar bana kardeşlik, abilik yapacaktı. Hiçbir pişmanlıkları yok. Artık hiçbir özrü kabul etmiyorum. Özür dilerlerse imajlarını düzeltmek için olacak."

'Benim yaşadığımı başka kadınlar da yaşasın istemiyorum. İyi niyetimle belki bir insanın hayatını kurtarabilirim diye düşünmüştüm. Hata etmişim!'

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