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'Hadise Olmasaydı' Diyerek Veryansın Eden Hadise'nin Sözlerinin Kaan Yıldırım'a Gönderme Olduğu Düşünüldü

'Hadise Olmasaydı' Diyerek Veryansın Eden Hadise'nin Sözlerinin Kaan Yıldırım'a Gönderme Olduğu Düşünüldü

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
21.02.2024 - 11:19

Ünlü şarkıcı Hadise, İstanbul'da rahat rahat gezemediğini söyleyerek 'Allah başka dert vermesin' dedirtmişti. Hadise olmanın zorluklarından bahseden ünlü ismin bu söylediklerine farklı bir yorum ise Aramızda Kalmasın programından, Müge Dağıstanlı'dan geldi. 

Müge Dağıstanlı, Hadise'nin bu sözlerinin aslında eski sevgilisi Kaan Yıldırım'a bir gönderme olduğunu söyledi.

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Sesi ayrı güzel, kendisi ayrı güzel Hadise, son zamanların en popüler isimlerinden desek abartmış olmayız.

Sesi ayrı güzel, kendisi ayrı güzel Hadise, son zamanların en popüler isimlerinden desek abartmış olmayız.

Son zamanlarda özellikle yaptığı sahne şovlarıyla gündemimize gelen isim, tarzıyla ve şarkılarıyla da çok konuşuluyor. 

Pek tabii özel hayatıyla da.

Hadise, son olarak Hadise olduğu için İstanbul'a rahat rahat gezememekten veryansın etmişti.

Hadise, son olarak Hadise olduğu için İstanbul'a rahat rahat gezememekten veryansın etmişti.

Katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan ünlü isim, duyanların bazılarının hak verdiği açıklamalarda bulunmuştu.

"Hadise olmasaydı İstanbul çok daha güzel bir yer olurdu benim için" diyen ünlü isim, İstanbul'da rahat rahat gezemediğini söylemişti.

"Hadise olmasaydı İstanbul çok daha güzel bir yer olurdu benim için" diyen ünlü isim, İstanbul'da rahat rahat gezemediğini söylemişti.

'Şikayetçi değilim ama istediğim yere gidemiyorum, rahat gezemiyorum' sözleri ise pek çok kişinin de tepkisini çekmişti.

Burada detaylara yer vermiştik;

Hadise'nin bu sözlerinin altında başka bir gönderme bulan isim ise Aramızda Kalmasın programının sunucularından Müge Dağıstanlı oldu.

Hadise'nin bu sözlerinin altında başka bir gönderme bulan isim ise Aramızda Kalmasın programının sunucularından Müge Dağıstanlı oldu.

Müge Dağıstanlı, Hadise'nin Hadise olmak ile ilgili söylediklerine dikkat çekerek bu sözlerin eski sevgilisi Kaan Yıldırım'a bir gönderme olduğunu iddia etti!

Müge Dağıstanlı, "Ben erkek olsam Hadise'yi bırakmam" diyen Hadise'nin, hayatına giren bir kişinin onunla yapamaz olduğunda aslında 'Hadise'yi' yani ünlü bir kadını taşıyamaz noktaya geldiğini belirttiğini söyledi.

Müge Dağıstanlı, "Ben erkek olsam Hadise'yi bırakmam" diyen Hadise'nin, hayatına giren bir kişinin onunla yapamaz olduğunda aslında 'Hadise'yi' yani ünlü bir kadını taşıyamaz noktaya geldiğini belirttiğini söyledi.

Her ne kadar Müge Dağıstanlı isim vermese de Yelda Kırçuval bu kişinin Kaan Yıldırım olduğunu söyledi!

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"Peki bu sonuç nereden çıktı?" diye düşünürseniz, Müge Dağıstanlı'nın aktardığına göre Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrılık süreci de tam olarak bu şekilde ilerlemiş.

"Peki bu sonuç nereden çıktı?" diye düşünürseniz, Müge Dağıstanlı'nın aktardığına göre Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrılık süreci de tam olarak bu şekilde ilerlemiş.

'Zamanla Hadise'yi yani ünlü bir kadını taşıyamaz hale geliyormuş. Bunu da açıkça dile getirmiyormuş, uzaklaşıyormuş...Kim olabilir? İsim vermeden o kişiye mesajı yolluyor. Ayrılmaları da aynı dediği gibi olmuştu.'

"O dönem bir sıkıntı yaşadılar. Kaan direkt ayrılık cümlesini kullanmadan, ben senin bu durumunu kaldıramıyorum demeden uzaklaştı, uzaklaştı...Şimdi Hadise'nin bahsettiği ise Kaan."

"O dönem bir sıkıntı yaşadılar. Kaan direkt ayrılık cümlesini kullanmadan, ben senin bu durumunu kaldıramıyorum demeden uzaklaştı, uzaklaştı...Şimdi Hadise'nin bahsettiği ise Kaan."

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melly luppy

ikisi de yollarını çoktan ayırmışlar niye şimdi imalarla ortalığı karıştırıyorsunuz ki??. Hadise senin değerini gerçekten bilen birisi karşına çıkar umarım. ... Devamını Gör

melly luppy

bi Hadise bi de Selena Gomez aynı kaderi paylaşıyorlar