'Hadise Olmasaydı' Diyerek Veryansın Eden Hadise'nin Sözlerinin Kaan Yıldırım'a Gönderme Olduğu Düşünüldü

Ünlü şarkıcı Hadise, İstanbul'da rahat rahat gezemediğini söyleyerek 'Allah başka dert vermesin' dedirtmişti. Hadise olmanın zorluklarından bahseden ünlü ismin bu söylediklerine farklı bir yorum ise Aramızda Kalmasın programından, Müge Dağıstanlı'dan geldi.

Müge Dağıstanlı, Hadise'nin bu sözlerinin aslında eski sevgilisi Kaan Yıldırım'a bir gönderme olduğunu söyledi.