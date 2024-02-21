'Hadise Olmasaydı' Diyerek Veryansın Eden Hadise'nin Sözlerinin Kaan Yıldırım'a Gönderme Olduğu Düşünüldü
'Hadise Olmasaydı' Diyerek Veryansın Eden Hadise'nin Sözlerinin Kaan Yıldırım'a Gönderme Olduğu Düşünüldü
Ünlü şarkıcı Hadise, İstanbul'da rahat rahat gezemediğini söyleyerek 'Allah başka dert vermesin' dedirtmişti. Hadise olmanın zorluklarından bahseden ünlü ismin bu söylediklerine farklı bir yorum ise Aramızda Kalmasın programından, Müge Dağıstanlı'dan geldi.
Müge Dağıstanlı, Hadise'nin bu sözlerinin aslında eski sevgilisi Kaan Yıldırım'a bir gönderme olduğunu söyledi.
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Sesi ayrı güzel, kendisi ayrı güzel Hadise, son zamanların en popüler isimlerinden desek abartmış olmayız.
Hadise, son olarak Hadise olduğu için İstanbul'a rahat rahat gezememekten veryansın etmişti.
"Hadise olmasaydı İstanbul çok daha güzel bir yer olurdu benim için" diyen ünlü isim, İstanbul'da rahat rahat gezemediğini söylemişti.
Hadise'nin bu sözlerinin altında başka bir gönderme bulan isim ise Aramızda Kalmasın programının sunucularından Müge Dağıstanlı oldu.
Müge Dağıstanlı, "Ben erkek olsam Hadise'yi bırakmam" diyen Hadise'nin, hayatına giren bir kişinin onunla yapamaz olduğunda aslında 'Hadise'yi' yani ünlü bir kadını taşıyamaz noktaya geldiğini belirttiğini söyledi.
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"Peki bu sonuç nereden çıktı?" diye düşünürseniz, Müge Dağıstanlı'nın aktardığına göre Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrılık süreci de tam olarak bu şekilde ilerlemiş.
"O dönem bir sıkıntı yaşadılar. Kaan direkt ayrılık cümlesini kullanmadan, ben senin bu durumunu kaldıramıyorum demeden uzaklaştı, uzaklaştı...Şimdi Hadise'nin bahsettiği ise Kaan."
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ikisi de yollarını çoktan ayırmışlar niye şimdi imalarla ortalığı karıştırıyorsunuz ki??. Hadise senin değerini gerçekten bilen birisi karşına çıkar umarım. ... Devamını Gör
bi Hadise bi de Selena Gomez aynı kaderi paylaşıyorlar