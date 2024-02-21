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Dobralık Denilince Aklımıza Gelen İrem Derici Shop Uygulaması Kullandığını Söyleyen Kişiyi Yanıtsız Bırakmadı

Dobralık Denilince Aklımıza Gelen İrem Derici Shop Uygulaması Kullandığını Söyleyen Kişiyi Yanıtsız Bırakmadı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
21.02.2024 - 08:53

İrem Derici, sadece şarkılarıyla değil yaptığı dobra açıklamalarla da sık sık gündemimize geliyor. Bugüne kadar birçok itirafta bulunan ünlü isim, son olarak bir yoruma cevap verdi!

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İrem Derici, müzik sektörüne adım attığından beri yıldızı parlayan bir isim.

İrem Derici, müzik sektörüne adım attığından beri yıldızı parlayan bir isim.

İlk olarak O Ses Türkiye ile tanıdığımız İrem Derici, daha sonra müzik sektörüne kendi şarkılarıyla giriş yaptı. Hem de ne giriş yapmak! Öyle bir düğün şarkısı yaptı ki, YouTube'un en çok izlenen videosu oldu.

Özel hayatıyla da yakından takip ettiğimiz İrem Derici, şu sıralar Gökhan Fırat ile aşk yaşıyor.

Özel hayatıyla da yakından takip ettiğimiz İrem Derici, şu sıralar Gökhan Fırat ile aşk yaşıyor.

Bir zamanlar yalnızlar kulübünün üyesi olan İrem Derici, şimdilerde sevgilisiyle birbirinden romantik pozlarını paylaşıyor. Aşık İrem Derici bir başka oluyor!

Zaten yıllardır dobralığıyla tanıdığımız İrem Derici, geçtiğimiz günlerde yaptığı kıskançlık açıklamasıyla epey konuşulmuştu!

Zaten yıllardır dobralığıyla tanıdığımız İrem Derici, geçtiğimiz günlerde yaptığı kıskançlık açıklamasıyla epey konuşulmuştu!

Konserde bir kadının sevgilisinin yanına yaklaştığını gören İrem Derici, bu kişiyi bir güzel uyarmıştı.

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İrem Derici, son olarak aşıklar şehri Paris'ten fotoğraflarını paylaştı. Ünlü ismin bu fotoğraflarına "FaceAppteki bütün tuşlara bastın galiba" diye bir yorum yapıldı!

İrem Derici, son olarak aşıklar şehri Paris'ten fotoğraflarını paylaştı. Ünlü ismin bu fotoğraflarına "FaceAppteki bütün tuşlara bastın galiba" diye bir yorum yapıldı!

İrem Derici durur mu? Yapıştırmış cevabı...

"Yok aşkım, dolgu botox’taki tüm tuşlara bastım."

"Yok aşkım, dolgu botox’taki tüm tuşlara bastım."

Haydi yorumlara!

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