Dobralık Denilince Aklımıza Gelen İrem Derici Shop Uygulaması Kullandığını Söyleyen Kişiyi Yanıtsız Bırakmadı
Dobralık Denilince Aklımıza Gelen İrem Derici Shop Uygulaması Kullandığını Söyleyen Kişiyi Yanıtsız Bırakmadı
İrem Derici, sadece şarkılarıyla değil yaptığı dobra açıklamalarla da sık sık gündemimize geliyor. Bugüne kadar birçok itirafta bulunan ünlü isim, son olarak bir yoruma cevap verdi!
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İrem Derici, müzik sektörüne adım attığından beri yıldızı parlayan bir isim.
Özel hayatıyla da yakından takip ettiğimiz İrem Derici, şu sıralar Gökhan Fırat ile aşk yaşıyor.
Zaten yıllardır dobralığıyla tanıdığımız İrem Derici, geçtiğimiz günlerde yaptığı kıskançlık açıklamasıyla epey konuşulmuştu!
İrem Derici, son olarak aşıklar şehri Paris'ten fotoğraflarını paylaştı. Ünlü ismin bu fotoğraflarına "FaceAppteki bütün tuşlara bastın galiba" diye bir yorum yapıldı!
"Yok aşkım, dolgu botox’taki tüm tuşlara bastım."
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