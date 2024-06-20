20 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
20 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Unutulmaz şarkıları ve Çılgın Bediş karakteriyle gönüllere taht kuran Yonca Evcimik de sıcakların bastırmasıyla kendini sulara bırakan isimlerden oldu. Ünlü şarkıcının "Yonca havuza düştüyse yaz gelmiştir" paylaşımı ise akıllara Fedon'u getirdi.
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2. İkinci bebeğinin cinsiyetini de doğumda öğrenen Müge Boz oğlunun adını Rika koymuştu. Ünlü oyuncunun neden böyle bir isim koyduğu da merak konusu olmuştu. Soru-cevap etkinliği yapan Müge Boz, Rika adının nereden geldiğini açıkladı.
3. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; şarkıcı Merve Holefter, son dönemin en popüler isimlerinden Mert Demir'e 2 milyon liralık dava açtı. Holefter ‘Antidepresan' şarkısının kendi ‘Alınsam' adlı parçasından çalıntı olduğunu iddia etti.
4. Şarkılarıyla kalplerimizi fetheden Bengü sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça konuşuluyor. Ancak bu seferki videonun sahibi kendisi değil, telefonuna el koyan kızı Zeynep ve oğlu Selim. Dünya tatlısı çocukların annelerinin telefonuna bıraktığı video hepimizi tatlılığa boğdu.
5. Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ikilisinin sessiz sedasız evlendiği dedikoduları gündeme bomba gibi düşmüştü. Söz konusu iddialar ikilinin rol arkadaşı Emre Altuğ'a sorulduğunda verdiği tepki dikkatlerden kaçmadı.
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6. Bayramın 3. gününde Kıbrıs'ta sahne alan Aleyna Tilki konserinde alışık olmadığımız türden giyinerek kot pantolon ve sade bir bluz kombiniyle çıktı. Snob Magazin'de yer alan habere göre; genç şarkı sahne kostümlerinin eleştirilmesine sert çıkıp "taciz" yorumuyla gündem oldu.
7. Sevgilisiyle beraber saldırıya uğrayan Mika Raun yaşadığı korku dolu anların ardından ilk kez paylaşım yaptı. Biricik aşkı Batu'yla romantik anlarından oluşan bir reels hazırlayan Mika "eminim her şeyi atlatacağız" dedi.
8. Şarkıları ve sahne şovlarıyla herkesi kendine hayran bırakmaya devam eden Hadise birbirinden farklı hallerini sosyal medyada "içimdeki her kadın" notuyla paylaşınca yorumlar havada uçuştu.
9. Güldür Güldür'le müthiş bir çıkış yakaladıktan sonra Prens dizisiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran komedyen Giray Altınok'un eşi bebek beklediklerini duyurdu. 🧿
10. Farklı bir konseptle yeniden televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Dünya Güzellerim'in setindeki Bülent Ersoy, bir pozunu paylaştı. Göze girecek gibi duran tırnakları sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
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11. Geçtiğimiz günlerde, Kaan Ölker'in Fizy'de yayınlanan programına konuk olan Demet Akalın, meslektaşlarının giyimini neden topa tuttuğunu kızı Hira'nın üstünden açıkladı. İmaj değişikliğinin ardından sözlerini çiğneyen Akalın'ın sözlerinin tutarsızlığı dillere fena düştü!
12. Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk olan Demet Özdemir, aşka dair enteresan açıklamalarda bulundu! Aşkın uzun süren bir şey olduğuna inanmadığını söyleyip kendi aşklarının kısa sürdüğünü vurgulayan Özdemir'in sözleri sosyal medyada tartışma yarattı!
13. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün ilk sezon yarışmacısı Tuğçe Aleyna yaptırdığı estetik sonucu adeta bambaşka birine dönüştü. Tanınmaz hala gelen yarışmacıya sosyal medyadan yorum yağdı.
14. Geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile tamamlayan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile birlikte ülkesindeki bir program yaşantılarına dair konuştu. Çift, ilişkilerine yönelik çarpıcı itiraflarda bulundu.(Akif Gökay)
15. Aslı Enver, biricik dostu Eda Ece'nin doğum gününü daha önce hiç görmediğimiz bir pozla kutladı!
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