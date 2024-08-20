20 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
20 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. İkinci nişanlarını İstanbul'da yapmak üzere kollarını sıvayan Kadir Ezildi ve nişanlısı fikir ayrılığına düşünce fena atıştılar!
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2. Eleştirilere verdiği cevaplar ve iddialı pozlarıyla her daim olay olan Didem Soydan'ın "keşke sahibem olsan" yorumunda bulunan takipçisine verdiği abla tavsiyesi kahkahaya boğdu!
3. Geçtiğimiz gün hakkında tutuksuz yargılanma kararı verilen Dilan Polat 9 aydır kaldığı cezaevinden tahliye edildikten sonra ilk kez sokakta görüntülendi! Ekol TV'nin özel haberine göre Dilan, hasret kaldı eşi Engin Polat'a koştu.
4. Tüm dünyada hızla ilerleyen maymun çiçeği virüsünü aylar öncesinde tahmin edip uyarılarda bulunan Yusuf Güney yeni kehanetlerde bulundu. "Her şeye hazırlıklı olun" diyen Güney'in sözlerini duyan Danla Bilic ise yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
5. Dün avukatlarının yaptığı başvurunun ardından tahliye edilen Dilan Polat, soluğu eşi Engin Polat'ın yanında aldı. Kocacığının görüşünden çıkarken görüntülenen Dilan çok üzgün olunca sorulara Sıla Doğu cevap verdi.
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6. Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin evlat edindiği iddiaları gündeme bomba gibi düşünce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynakları konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
7. Avukat Feyza Altun, geçtiğimiz saatlerde geçirdiği kaza sonucunda yoğun bakıma alınıp entübe edilen Reha Muhtar ve eski eşi Nilüfer ile evlat edindiği kızı hakkında şok iddialarda bulundu. Reha Muhtar'ın bir diğer eski eşi oyuncu Deniz Uğur'un avukatı olan Feyza Altun, çocuk kaçırmadan suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti, kaza anına dair detaylar verdi.
8. Aslı Enver'in sosyal medya hesabında çocukluk dönemine ait bir fotoğrafını paylaşmasıyla ve kızı Elay ile arasındaki benzerliğin ortaya çıkması bir oldu. Bu tatlı paylaşım, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü ve anne-kız arasındaki benzerlik "güzelliğini annesinden almış" dedirtti!
9. Sabah saatlerinde evinde düşüp beyin kanaması geçirdiğini öğrendiğimiz yoğun bakımdaki Reha Muhtar'ın ailesi karıştı. Geçtiğimiz saatlerde gece babasıyla beraber olan oğlu Poyraz'ın eski eşi Nilüfer ve evlatlık aldığı kızı Ayşe Nazlı tarafından alıkonulduğunu duyuran Feyza Altun, bir diğer eski eşi Deniz Uğur'un mağduriyetini duyurmuştu. Hem Deniz Uğur'dan açıklama geldi, hem de Nilüfer'den üstü kapalı gönderme...
10. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 55 yaşındaki Feridun Düzağaç 10 yıllık sevgilisi ile ikinci çocuğunu kucağına almayı bekliyor.
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11. Selin Ciğerci'yle beraber taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya geldiğini iddia ettikleri kızı Selenay'la pozu yerin dibine sokulan Gökhan Çıra, kendisine gelen hadsiz ve çirkin yorumlar karşısında sessiz kalamadı.
12. Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan rapçi Sefo sık sık tarzıyla ve açıklamalarıyla gündeme geliyor. Bu sefer de imaj değişikliğine giden Sefo'nun yeni saçı X ahalisinin diline fena düştü!
13. Feyza Altun ve Reha Muhtar'ın eski eşi olan müvekkili oyuncu Deniz Uğur, oğlu Poyraz'ın Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı tarafından kaçırıldığını iddia etmişti. Reha Muhtar'ın Deniz Uğur'la süregelen davadaki 19. avukatından konuya dair açıklama geldi.
14. Magazin Burada'nın haberine göre, Dilan Polat cezaevinden tahliye olur olmaz, ilk iş olarak eşi Engin Polat'ı ziyaret etti. Aylar süren ayrılığın ardından birbirlerine kavuşan çiftin uzun süre gözyaşı döktüğü belirtildi. Bu duygusal anların ardından, Engin Polat’ın eşine talimat niteliğindeki sözleri olay oldu!
15. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'ün desteğiyle kurduğu Alim Yapım isimli şirket iflas etti. Her yerde iflas haberleri ve Doğulu'ya dava açmaya hazırlanan mağdurlar konuşulurken iddiaları hiçe sayan Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ün doğum gününü kutladı. Herkesin merakla beklediği "göbek" fotoğrafını atarak konuyu değiştirmeyi tercih etti.
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16. Birsen Altuntaş'ın haberine göre geçtiğimiz günlerde anne ve baba olacaklarının haberini veren Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu!
17. 19 Ağustos'ta tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden tahliye edilen Dilan Polat'ın takipçi sayısı bir günde 500 bin arttı... Durumu gören sosyal medya kullanıcıları iki çift laf etmeden geçemedi!
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