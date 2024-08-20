Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın Bebeklerinin Cinsiyeti Belli Oldu!
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın Bebeklerinin Cinsiyeti Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/magazi...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre geçtiğimiz günlerde anne ve baba olacaklarının haberini veren Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Daha önce Prens, Kuruluş Osman, La Pasion Turca gibi dizilerle ekran başına geçen Zeynep Tuğçe Bayat adından yer aldığı yapımlarla bahsettiriyor.
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Son olarak "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisinde rol alan Zeynep Tuğçe Bayat oyuncu ve eşi Cansel Elçin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ultrason görüntüsüyle bebek beklediklerini duyurmuştu.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, 3,5 aylık hamile olan Zeynep Tuğçe Bayat’ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinin bebeklerinin erkek olduğu öğrenildi.
Ünlü oyuncu Cansel Elçin, baba olacağı haberini nasıl aldığı sorusuna "Şahane Hayatım setinde aldım. Çok şaşırdım ve mutlu oldum. Zeynep Cannes Film Festivali'ndeydi, haberi videoyla gösterdi. Doğum Türkiye'de gerçekleşecek." şeklinde cevap verdi.
Gelin çiftin mutlu hallerine birlikte bakalım👇
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