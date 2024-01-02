2 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
2 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla tutuklanan Dilan Polat'ın cezaevinde sağlık sorunları yaşadığı haberleri kısa sürede gündem oldu. Ünlü fenomen Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldükten sonra bazı görüntüler ortaya çıktı. Gazeteci Emrullah Erdinç kısa sürede sosyal medyada yayılan görsellerden sonra açıklama yaptı.
2. Sabahların Sultanı Seda Sayan, geçtiğimiz nisan ayında bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Çağlar Ökten ile dünyaevine girmişti hatırlarsınız. Evlilikleri doludizgin devam eden çiftten, şimdi de yeni yılın ilk pozları geldi. Seda Sayan'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı pozlar beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
3. O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programına katılan INJI'nin sahne performansı seyirciden geçer not alamadı. Sosyal medyada gündem olan INJI'nin enerjisiz olması dikkat çekti.
4. Oyuncu Şükrü Özyıldız'ı son zamanlarda en çok sevgilisi ile anıyoruz. Fenomen Sibil Çetinkaya, Şükrü Özyıldız'la ilgili videolar çekmekten hiç çekinmiyor. En son olarak TikTok akımı çeken çift yine yalnız kalpleri biraz üzdü.
5. Meryem Uzerli, O Ses Türkiye Yılbaşı programında ortalığı kasıp kavurdu. Geceye Meryem Uzerli kadar, babasının konuşması da damga vurdu. Program için Almanya’dan kalkıp gelen babanın konuşması izleyenlerin gözlerini yaşarttı.
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6. Britney Spears gündeme geldiği olaylardan ya da sosyal medyadaki paylaşımlarından sık sık duyduğumuz bir isim. Alışılmışın dışında bir hayat süren Spears'ın yine yaptığı bir paylaşım pes dedirtti.
7. Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, sahne şovlarından kostümlerine, özel hayatından açıklamalarına her detayla gündem oluyor. Ünlü şarkıcı bu sefer de 2023 yılına veda videosunda kullandığı çeşitli dekolteli pozlarla ortalığı karıştırdı.
8. Geçtiğimiz günlerde oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni aşk iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour'un oyuncunun köpeği ile yaptığı paylaşım iddiaları güçlendirmişti. Şimdi de Kaygılaroğlu ve Sayna Soleimanpour'un ilk karesi ortaya çıktı.
9. Sevilen oyuncu Hande Erçel son zamanların en çok konuşulan ismi. Güzel oyuncu sadece yer aldığı projelerle değil attığı her adımla olay oluyor. Hakan Sabancı'yla güzel giden ilişkisinin yanında son zamanların belki de en çok iş alan ismi kendisi. Son günlerde Suudi Arabistan'la yaşadıklarımızdan dolayı iş birliği iptal olan Hande Erçel kendini Bali'de buldu. Tatilinden nefis pozlar paylaştı.
10. Rol aldığı her yapımda oyunculuğuyla öne çıkan İsmail Hacıoğlu özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu yepyeni bir yıla barıştığı eski aşkıyla dudak dudağa girdi. İhanet yüzünden boşandığı iddia edilen Duygu Kumarki ile yeniden aşk yaşan Hacıoğlu'na epey yorum geldi.
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11. 7'den 70'e milyonların sevdiği Kenan Doğulu ve Türkiye'nin en başarılı oyuncularından Beren Saat hayranlıkla baktığımız çiftler arasında yer alıyor. Yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahne alan Kenan Doğulu'yu annesi Serpil Doğulu ve Beren Saat en önden izledi.
12. Ezhel ve Alizade ikilisinin Almanya'daki buluşması aşk dedikodularının ateşini hararetlendirdi. Ezhel'in annesi Ulya Hanım ise sosyal medyayı kasıp kavuran ilişki yorumlarına bile katlanamadı. Ulya Hanım'ın müstakbel gelini hakkındaki sinirli yorumlarına Alizade'den de tepki gecikmedi.
13. İsrail - Filistin arasındaki savaş tüm dünyanın gündeminde. Herkes ya barış çağrısı yaparken ya da desteğini belli ederken, Filistin asıllı DJ Khaled'in sessizliği tepkilere neden oldu.
14. Küllerinden yeniden doğarak sahne almaya başlayan Deniz Seki, son dönemlerde yaptığı açıklamalarla gündemimize gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde hayatının bir belgesel olmasını istediğini belirten Seki, son olarak NTV'nin yılbaşı programının konuğu oldu. Deniz Seki, TikTok'un kapatılmasını isteyerek nedenini de açıkladı.
15. Dizi çekimleri için Makedonya da bulunan İsmail Ege Şaşmaz yılbaşı için ülkeye dönmüştü. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu ve eşi Hande Ünal yeni yıla girer girmez bebeklerini kucaklarına aldı.
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