İhanet Yüzünden Boşandıkları Öne Sürülen İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kaya Kumarki Dudak Dudağa Poz Verdi!

Rol aldığı her yapımda oyunculuğuyla öne çıkan İsmail Hacıoğlu özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu yepyeni bir yıla barıştığı eski aşkıyla dudak dudağa girdi. İhanet yüzünden boşandığı iddia edilen Duygu Kumarki ile yeniden aşk yaşan Hacıoğlu'na epey yorum geldi.