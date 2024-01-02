İhanet Yüzünden Boşandıkları Öne Sürülen İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kaya Kumarki Dudak Dudağa Poz Verdi!
İhanet Yüzünden Boşandıkları Öne Sürülen İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kaya Kumarki Dudak Dudağa Poz Verdi!
Rol aldığı her yapımda oyunculuğuyla öne çıkan İsmail Hacıoğlu özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu yepyeni bir yıla barıştığı eski aşkıyla dudak dudağa girdi. İhanet yüzünden boşandığı iddia edilen Duygu Kumarki ile yeniden aşk yaşan Hacıoğlu'na epey yorum geldi.
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Taçsız Prenses dizisinin ardından Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin başrolü olan İsmail Hacıoğlu, rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çekiyor.
Günden güne yükselen kariyeriyle geniş bir kitlenin gönlünü fetheden ünlü oyuncu magazin dünyasınında da sürekli konuşuluyor.
Özel hayatıyla sürekli konuşulan İsmail Hacıoğlu, ilk evliliğini 2010 yılında oyuncu Vildan Atasever ile yapmıştı. O döneme damga vuran ikili 21 Ocak 2015 tarihinde evliliklerini noktalamıştı.
Atasever'den sonra aşkı Duygu Kaya Kumarki'de bulan ünlü oyuncu 5 Şubat 2016 tarihinde yeniden nikah masasına oturdu.
İkili bu evliliklerinden dünyaya gelen kızları Yemin ile ilk kez anne ve baba olma duygusuyla tanışmıştı.
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Evliliğini 2020 yılında anlaşmalı olarak bitiren İsmail Hacıoğlu gönlünü boşanmasından sonra "Çocuk" dizisinde set arkadaşı olan Merve Çağıran'a kaptırmıştı.
Çağıran'dan da ayrılan İsmail Hacıoğlu bir süre önce meslektaşı Aslıhan Gürbüz'le aşk yaşamaya başlamıştı.
Bir süre ilişkilerini gizli kapaklı yaşayan ünlü çift birlikte yaptıkları paylaşımlarla aşklarını herkese ilan etmişlerdi.
Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu birlikteliği tahmin edilen kadar uzun sürmedi. Sessiz sedasız başlayan ilişki aynı şekilde sona erdi.
İsmail Hacıoğlu'nun Duygu Kaya Kumarki'ye ihanet ettiği için boşandığı öne sürülen çift hakkında inanılmaz bir gelişme yaşandı.
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Eski aşıklar barışarak yeni yıla birlikte girdi. Kumarki sosyal medya hesabından İsmail Hacıoğlu ile olan görüntülerini paylaştı.
Dudak dudağa pozlar veren Duygu Kaya Kumarki ve İsmail Hacıoğlu'nun bu karesi sosyal medyada gündem yarattı.
Gelin, yeniden aşk yaşamaya başlayan ikilinin sürpriz birlikteliklerine gelen yorumlara bakalım!
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