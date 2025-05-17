17 Mayıs Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Kırmızıgül, bazı sanatçılar hakkında 'Terörsüz Türkiye istemiyor' başlığıyla bir listenin hazırlandığını açıkladı. Bu listede kendi adının olduğunu da belirten ünlü şarkıcı, ''Ben 'Hepimiz kardeşiz' derken, siz daha nerede durduğunuzu bile bilmiyordunuz. O zaman biz, bu ülkede insanlar ölmesin analar ağlamasın diye her alanda dil döküyorduk. Ama şunu bilin… Terörden daha büyük bir sorunu var bu ülkenin. O da, 'yolsuzluk' dedi.