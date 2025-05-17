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17 Mayıs Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

17 Mayıs Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.05.2025 - 20:17

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Bebeği Olanlar Dikkat! Ticaret Bakanlığı Bir Markayı Daha İfşa Etti: Kanguru Modelinin Satışı Yasaklandı

Bebeği Olanlar Dikkat! Ticaret Bakanlığı Bir Markayı Daha İfşa Etti: Kanguru Modelinin Satışı Yasaklandı

Halk sağlığını tehdit eden markalara karşı harekete geçen Ticaret Bakanlığı denetimlerine tüm hızıyla devam ediyor. İfşa ettiği markalara bir yenisi daha eklendi. Bu kez listede bebek ürünü var. 'Duux' marka kangurunun piyasaya satışı yasaklandı.

Oytun Erbaş Fatih Altaylı’ya Öfke Kustu: Kendisini İşten Attırdığını İddia Etti

Oytun Erbaş Fatih Altaylı’ya Öfke Kustu: Kendisini İşten Attırdığını İddia Etti

Yaptığı açıklamalarıyla adından söz ettiren Oytun Erbaş, Beyaz TV’de Daha Neler adlı programa konuk oldu. Erbaş bu sefer ise Fatih Altaylı’yla ilgili bir iddiada bulunarak gündem oldu. Erbaş, Altaylı’nın kendisini işinden attırdığını, “Benim için üniversiteyi aradı, atın onu işten dedi. Tübitak’ı aradı, atın onu işten dedi. Üniversite yönetimi de bana ‘Biz seni işten çıkarmak zorundayız, Fatih Altaylı istiyor’ dedi.” sözleriyle iddia etti.

Ünlü Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül Adının Geçtiği Listeyi İfşa Etti: "Yolsuzluk, Terörden On Kat Daha Tehlikeli"

Ünlü Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül Adının Geçtiği Listeyi İfşa Etti: "Yolsuzluk, Terörden On Kat Daha Tehlikeli"

Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Kırmızıgül, bazı sanatçılar hakkında 'Terörsüz Türkiye istemiyor' başlığıyla bir listenin hazırlandığını açıkladı. Bu listede kendi adının olduğunu da belirten ünlü şarkıcı, ''Ben 'Hepimiz kardeşiz' derken, siz daha nerede durduğunuzu bile bilmiyordunuz. O zaman biz, bu ülkede insanlar ölmesin analar ağlamasın diye her alanda dil döküyorduk. Ama şunu bilin… Terörden daha büyük bir sorunu var bu ülkenin. O da, 'yolsuzluk' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Duyurdu: Vergi Denetiminde Yeni Dönem Başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Duyurdu: Vergi Denetiminde Yeni Dönem Başlıyor

Vergi denetim süreçlerinde yeni bir dönem başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi denetiminde atılan yeni adımları duyurdu. Artık sesli ve görüntülü iletişim dahil tüm vergi denetim süreçleri elektronik ortama taşınacak.

İki Aydır Tutuklu Bulunan Ekrem İmamoğlu X Hesabından İsyan Etti

İki Aydır Tutuklu Bulunan Ekrem İmamoğlu X Hesabından İsyan Etti

Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’den erişime engellenen hesabından bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, tutuklanmasının üzerinden iki ay geçmesine rağmen yolsuzluk kanıtı bulunmadığını ifade etti.

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Celal Şengör'ün 2 Yıla Kadar Hapsi İstendi: İşte Ceza İstenen O Sözleri!

Celal Şengör'ün 2 Yıla Kadar Hapsi İstendi: İşte Ceza İstenen O Sözleri!

Yer bilimci, akademisyen Prof. Dr. Celal Şengör hakkında hapis cezası istendi. Gazeteci Ceylan Sever'in X hesabından yaptığı paylaşıma göre Şengör'e “Türk Milletini Alenen Aşağılama” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

78 Kişinin Öldüğü Yangın Faciasında Yeni Gelişme: Hapis İstemiyle Dava Açıldı

78 Kişinin Öldüğü Yangın Faciasında Yeni Gelişme: Hapis İstemiyle Dava Açıldı

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yangınına ilişkin 13 kişi hakkında 1998'er, 19 kişi hakkında da 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"Bir Kürt Olarak Yaşamaya Karar Verdim" Diyen Mümtaz'er Türköne Soyadını "Kürtöne" Yaptı

"Bir Kürt Olarak Yaşamaya Karar Verdim" Diyen Mümtaz'er Türköne Soyadını "Kürtöne" Yaptı

Mümtazer Türköne, Alpaslan Türkeş’in “Bir Kürt ne kadar Kürt ise ben de o kadar Kürdüm” sözünü hatırlatarak 'Ben de Kürt olmaya karar verdim' dedi. Bu açıklamasıyla dikkat çeken Türköne, şimdi de soyadını değiştirmesiyle gündeme geldi. Rudaw TV'ye katılan Türköne'ye, programda yeni soyadıyla hitap edildi.

Arsenal'den Skandal Filistin Kararı: Personeli İşten Çıkardılar

Arsenal'den Skandal Filistin Kararı: Personeli İşten Çıkardılar

İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırımın uluslararası kamuoyunda yansımaları devam ediyor. Dünyanın birçok yerinden kurumsal olarak olmasa da bireysel olarak birçok kişi Filistin'in maruz kaldığı haksızlıklara ses çıkarıyor. Futbol dünyası ise Bodo Glimt, Celtic gibi kulüpler haricinde kurumsal bir tepki gösterebilmiş değil. Ancak bazı taraftar grupları bu sessizliği yıkabildi.

Yüzünü Gören Cennetlik: Ebru Gündeş'in Sessiz Sedasız Evlendiği İş İnsanı Murat Özdemir'in Paçaları Göze Battı

Yüzünü Gören Cennetlik: Ebru Gündeş'in Sessiz Sedasız Evlendiği İş İnsanı Murat Özdemir'in Paçaları Göze Battı

Ebru Gündeş’in 2024’te evlendiği iş insanı Murat Özdemir, uzun sürenin ardından kameralara yakalandı. Ünlü çiftin kameralardan uzak yaşadığı aşkın ardından, Murat Özdemir Snob Magazin objektiflerine yakalandı…

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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