Yunus Emre ve Aleyna'nın Samimi Hallerinden Yalı Çapkını'ndan Ayrılan İsme TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Yunus Emre ve Aleyna'nın Samimi Hallerinden Yalı Çapkını'ndan Ayrılan İsme TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
22 Mart Cuma günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Survivor All Star'da heyecanı yüksek bir hafta daha geride kaldı. Erkekler arasında yapılacak eleme sonunda Survivor'a kim veda etti?
TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan ve güçlü bir izleyiciye sahip Yalı Çapkını, düşen reytinglerini toparlamak için senaryoda yeni adımlar atmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bir değişiklik olmazsa 7 Haziran’da sezon finali yapacak dizide bomba bir ayrılık yaşanacak.
Kavgası ve her türlü entrikası bol Survivor'da TV ekranlarında izlediklerimiz yetmiyor, bir de dışarıdan duyduklarımızla iyice şoka giriyoruz. Son olarak ödül oyununu kazanan Kırmızı takımdaki yarışmacılara bir arkadaşlarıyla konuşmaları için izin verilmişti. Ancak Aleyna'yla ilgili şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı.
ATV’nin en çok izlenen yapımlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dün yine ilginç anlar yaşandı. 4 yıl önce öldürülen Sevim Yıldırım cinayetinin konuşulduğu programa bağlanan bir kişi, stüdyoda bulunan şüpheli iki kişinin pavyonda kadınların ayakkabısından içki içtiğini söyledi. Müge Anlı ise olayı, “İğrenç bir şey bu” olarak yorumladı.
Olayların bir türlü son bulmadığı Survivor All Star'ın son bölümüne Poyraz'ın tavrı damga vurdu. Batuhan'ı sevmediğini sık sık gündeme getiren Poyraz'ın Batuhan'ın sakatlanması karşısında kılını bile kıpırdatmaması gözlerden kaçmazken, izleyiciler "Bu ne kin?" diye tepki gösterdi.
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Reyting savaşı sezonlar süren dizilerin bile ipini çekerken, Kanal D'de 3 sezondur süren bir dizi için ani final kararı verildi.
Show TV'nin şimdiden fenomen haline gelen dizisi Bahar her bölümüyle reytingleri alt üst etmeye devam ederken, yeni bölüm fragmanında Parla'nın babasının Timur çıkması ortalığı karıştırdı.
Survivor All Star 2024 sezonu bol tartışmalı ve kaoslu geçiyor biliyorsunuz ki. Yarışmanın sıkı takipçilerinden biri de şüphesiz ki Demet Akalın. Twitter (X) üzerinden sık sık Survivor temalı paylaşımlar yapan Akalın'ın son paylaşımı bu sefer ortalığı fena karıştırdı.
Ünlü oyuncu Demet Evgar, uzun bir aranın ardından Bahar dizisiyle ekranlara döndü. Reyting listesini alt üst eden Bahar, izleyenler tarafından çok sevildi. Bahar karakterine hayat veren Demet Evgar, son olarak setten bazı anlarını paylaştı. Minik kızının kendisine makyaj yaptığı anlar ise görenleri pamuk gibi yaptı!
Survivor All Star'da olay olmayan bölüm sayısı bir elin parmak sayısını geçmezken, son bölüme Yasin ve Yaman'ın kavgası damga vurdu. Bil Bakalım oyunundaki soruya verdiği abuk cevapla Yaman herkesi şaşırtırken Yasin, Yaman'ın bunu bilerek yaptığını ima edince ortalık karıştı.
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Survivor All Star'ın her bölümü yepyeni bir olaya gebe olurken, yarışmanın fragmanları bile yankı uyandırıyor. Yarışmanın son fragmanına Aleyna ve Yunus Emre'nin samimi anları damga vururken, o anlar kısa sürede gündem oldu.
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