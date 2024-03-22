Müge Anlı’daki 'Pavyon' Detayı: "İğrenç Bir Şey Bu"
Müge Anlı’daki 'Pavyon' Detayı: "İğrenç Bir Şey Bu"
ATV’nin en çok izlenen yapımlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dün yine ilginç anlar yaşandı. 4 yıl önce öldürülen Sevim Yıldırım cinayetinin konuşulduğu programa bağlanan bir kişi, stüdyoda bulunan şüpheli iki kişinin pavyonda kadınların ayakkabısından içki içtiğini söyledi. Müge Anlı ise olayı, “İğrenç bir şey bu” olarak yorumladı.
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75 yaşındaki Sevim Yıldırım, dört yıl önce ortadan kayboldu ve yaşlı kadının cesedi yaşadığı köyden 3 kilometre uzaklıkta 22 gün sonra bulunabildi.
4 yıldır faili bulunamayan olay, Müge Anlı’da yeniden araştırılmaya başlandı.
Sevim Yıldırım’ın hayatını kaybetmesinde şüpheli olan kişiler ise oğul Ergün Yıldırım ile arkadaşı Necati isimli kişi.
İkilinin katıldığı programa bağlanan bir eğlence mekanının sahibinin yaptığı açıklamalar çok konuşulacak cinsten.
“Ergün ile Necati bir hafta boyunca benim mekanıma geldi 3 sene önce. Bütün kadınlarla alem yaptılar. Ergün kadınlarla oturdu. Necati kadınların ayakkabısından içki içiyordu.”
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Necati Bey iddiaları kabul etmedi ancak Ergün Bey pavyonda eğlendiklerini kabul etti.
Müge Anlı mekan sahibine dönerek 'kadın ayakkabısından içki içmek için para mı ödeniyor? Kaç TL ödeniyor?' diye sordu.
Mekan sahibi ise 'Bir tanesi 600 TL. 12 bin TL'lik bir ödeme yapması gerekiyor' dedi.
Müge Anlı ise 'İğrenç bir şey bu ya' diyerek isyan etti.
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