Müge Anlı’daki 'Pavyon' Detayı: "İğrenç Bir Şey Bu"

ATV’nin en çok izlenen yapımlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dün yine ilginç anlar yaşandı. 4 yıl önce öldürülen Sevim Yıldırım cinayetinin konuşulduğu programa bağlanan bir kişi, stüdyoda bulunan şüpheli iki kişinin pavyonda kadınların ayakkabısından içki içtiğini söyledi. Müge Anlı ise olayı, “İğrenç bir şey bu” olarak yorumladı.