Survivor'da Aleyna'ya Annesiyle Konuşması İçin Ayrımcılık Yapıldığı İddiası Ortalığı Karıştırdı!

Kavgası ve her türlü entrikası bol Survivor'da TV ekranlarında izlediklerimiz yetmiyor, bir de dışarıdan duyduklarımızla iyice şoka giriyoruz. Son olarak ödül oyununu kazanan Kırmızı takımdaki yarışmacılara bir arkadaşlarıyla konuşmaları için izin verilmişti. Ancak Aleyna'yla ilgili şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı.