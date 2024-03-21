Survivor'da Aleyna'ya Annesiyle Konuşması İçin Ayrımcılık Yapıldığı İddiası Ortalığı Karıştırdı!
Survivor'da Aleyna'ya Annesiyle Konuşması İçin Ayrımcılık Yapıldığı İddiası Ortalığı Karıştırdı!
Kaynak: https://twitter.com/tvkrali/status/17...
Kavgası ve her türlü entrikası bol Survivor'da TV ekranlarında izlediklerimiz yetmiyor, bir de dışarıdan duyduklarımızla iyice şoka giriyoruz. Son olarak ödül oyununu kazanan Kırmızı takımdaki yarışmacılara bir arkadaşlarıyla konuşmaları için izin verilmişti. Ancak Aleyna'yla ilgili şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı.
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Son yılların en olaylı geçen Survivor'ında şaşırtıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Dedikodusu, kavgası, dışarıdan müdahaleleri, hırsızlığı bitmek bilmeyen ve her türlü resti içinde barındıran Survivor'da yine beklenmedik bir iddia ortaya atıldı.
Biliyorsunuz Kırmızı takım ödül oyununu kazanmış ve bir arkadaşlarıyla telefonda görüşmelerine izin verilmişti.
Yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna'nın, annesiyle görüştüğü iddia edildi.
Bir arkadaşıyla telefonda görüşen Aleyna'nın ekstra olarak bir de annesiyle görüştüğü söylentiler arasında.
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Bakalım Zuhal Kalaycıoğlu'ndan konuyla ilgili bir açıklama gelecek mi?
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